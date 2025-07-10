北市公車爆隨機攻擊！母子遭陌生女潑腐蝕液　7歲男童雙眼受傷

▲北市北投一對母子正在等公車，孰料張姓女子竟朝年僅7歲男童噴灑疑漂白水等腐蝕性液體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投公園公車站上演恐怖一幕！一名44歲張姓女子，在等車時無預警朝一名年僅7歲的男童臉上噴灑疑似漂白水等腐蝕性液體，導致男童雙眼遭化學性灼傷，衣物也遭液體腐蝕退色，所幸未致失明。士林地院審理後，認定張女構成《兒童及少年福利與權益保障法》加重傷害罪，判處有期徒刑4月，全案可上訴。

去年9月6日下午4點左右，張女在北投公園公車站準備搭乘小9公車，當時見一對母子排隊等車。她先上車刷卡就座，卻隨即起身下車，走過母子身旁時，突將手中裝有腐蝕性液體的容器，朝男童臉部用力擠壓噴灑。男童雙眼當場受傷，母子衣物也大面積退色，男童母親見狀崩潰尖叫。

張女則淡定坐回車上，但見司機未啟動車輛，又迅速下車逃逸。整起過程被公車行車記錄器完整拍下，事後警方根據畫面與張女特徵鎖定對象，並於另案中將其查獲，當時她仍隨身攜帶犯案用的卡其色千鳥紋手提包及紅色格紋短褲。

男童送醫後被診斷為雙眼化學性灼傷，雖暫未影響視力，但仍需持續追蹤恢復情況。張女到案後全盤否認犯行，始終未與被害人達成和解或提供任何賠償。法官綜合公車監視器畫面、醫療證明與證人供述，認定她犯行明確，手段兇狠，毫無悔意。

況且，張女身為成年人，竟無故朝年僅7歲孩童潑灑腐蝕性液體，不僅對兒童造成身心創傷，更嚴重違背社會基本價值，依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條及《刑法》第277條合併判刑，處有期徒刑4月。由於本案經加重後，最重本刑達7年6月，已超過可易科罰金的法定門檻，因此不得易科罰金，但仍可依法申請以社會勞動替代執行。