311震後「日本找出保命關鍵」　多震之國全民這樣防災

▲身處地震帶，日本一直持續貫徹防災教育，但311大地震超乎想像的災難，讓日本人反省仍有不足之處，進而積極改善。（圖／新華社照片）

圖文／CTWANT

因應7月5日的日本大地震預言，位處危險帶的日本高知縣不僅早已提出防災計畫書，也針對地震演練百次以上，因應震災補給的罐頭、粥品，賣場也早已常態販售。多震之國日本很早就研擬因應天災的對策，但311大地震讓日本了解民間「自助」和「互助」的能力，才是關鍵的保命符。

根據日媒報導，311大地震連帶引發海嘯、火災、核災，釀成超乎想像的複合型災難，給了日本人最痛的領悟：碰到這類大型災害，不僅無法單一期待依靠警消醫護及時救援，事後更無法期待政府安置與補償能快速到位，所以必須從自身做起。

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家住千葉線的川上晴菜，311地震時身處同學家，因為沒帶手機無法跟家人取得聯繫，折騰到晚上才借到電話、確認家人平安後，才趕緊回家。在東京工作的爸爸，則因為電車停駛，在公司留住一晚後，隔天從東京徒步走了5個小時的路回到千葉，一家人總算平安團聚。「所以從那次之後，家人就約好如果再發生大地震，要在秋葉原的一個防災公園集合。」川上晴菜說。

許多家庭跟川上家一樣，經過震災後開始嚴肅檢視災害風險，並制定家庭防災對策。

另外，日本人原本就會準備防災包，但311大地震後，商店的衛生紙、乾電池、食物、瓶裝水等物資通通被一掃而空，物資嚴重短缺情形長達一個月。經過教訓，日本人開始會定期檢查防災包內的物資。

日本學校大概2~3個月進行一次防災演練，學校廣播會播放「地震音效」，增加擬真感，等到震動階段結束，再依老師引導，進行避難疏散到操場或體育館。特別的是，日本的中小學還會演練「如何走路回家」，每位學生會拿到一份地圖，在上面畫出從學校走回家的路線，再由老師領隊帶大家走回家。

有些學校還會特別聚集全校學生，將住在同一個町（類似台灣的里）的人分成一組，互相認識。如果發生災難時，就會由六年級的同學負責帶中低年級的學生一起走。

▲日本山口縣茂原公園的魚型遊樂設施，災難發生時可在下面架設帳棚成為避難所。（圖／翻攝自防府市臉書）

各地方政府也積極建設娛樂、避難兩用的防災公園，不只有儲放食物和工具的倉庫，遊樂設施還可依據災害需求，立即改裝成避難設施，包括儲水箱、防災棚以及移動式廁所都是防災公園的基本配備。

像是山口縣茂原公園的魚型遊樂設施，架設帳棚後可改裝成容納50人的堅固庇護所，能夠抵擋13級的強風，園內的儲備倉庫有應急的物資，長凳可拆成桌子和爐灶，不只讓民眾在避難期間能夠煮飯，還可以製作熱水袋以及幫醫療用具做簡易的沸騰消毒。

台灣則是從921地震後才開始在校園推廣防災教育，教育部及各縣市政府所屬機關學校每學期均訂有防災教育周，擇定示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，最常見的就是地震演練。

除此之外，也成立防災輔導團的工作坊，協助老師在面臨地震時可以懂得如何應變，以免災難來時只會叫小孩躲起來，什麼也無法做，同時也要讓老師們融入情境，利用兵推讓老師們可以在情境中了解防災應變作法。

921地震後，台灣也開始規劃防災公園，根據內政部資料，全台共有158個防災公園，但僅具備防災功能，適合民眾臨時避難，內政部今年6月曾召開記者會，表示將請各縣市政府盤點防災公園地防災設施，包括儲水、供電及污水處理等基礎機能及避難設施整備，也將設置基本管線設施。

藥師公會全聯會副發言人王明媛向CTWANT記者透露，之前與東京都藥師公會進行防災交流時，得知日本竟然有所謂的「流動藥庫車」，一旦發生緊急災難時，民眾不方便到藥局時，流動藥庫車就能機動到各地方提供藥物，藥師也可在車上給藥，十分方便。

台灣每隔幾年就有大地震，但防災意識卻與風險相似的日本仍有一段差距。臺灣防災產業協會秘書長黃少薇曾受訪表示，防災包這個議題近來很受矚目，意義其實比想像中更重要，至少它是自救意識的一個開端，只要持續進步就好。

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