　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

311震後「日本找出保命關鍵」　多震之國全民這樣防災

身處地震帶，日本一直持續貫徹防災教育，但311大地震超乎想像的災難，讓日本人反省仍有不足之處，進而積極改善。（圖／新華社照片）

▲身處地震帶，日本一直持續貫徹防災教育，但311大地震超乎想像的災難，讓日本人反省仍有不足之處，進而積極改善。（圖／新華社照片）

圖文／CTWANT

因應7月5日的日本大地震預言，位處危險帶的日本高知縣不僅早已提出防災計畫書，也針對地震演練百次以上，因應震災補給的罐頭、粥品，賣場也早已常態販售。多震之國日本很早就研擬因應天災的對策，但311大地震讓日本了解民間「自助」和「互助」的能力，才是關鍵的保命符。

根據日媒報導，311大地震連帶引發海嘯、火災、核災，釀成超乎想像的複合型災難，給了日本人最痛的領悟：碰到這類大型災害，不僅無法單一期待依靠警消醫護及時救援，事後更無法期待政府安置與補償能快速到位，所以必須從自身做起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家住千葉線的川上晴菜，311地震時身處同學家，因為沒帶手機無法跟家人取得聯繫，折騰到晚上才借到電話、確認家人平安後，才趕緊回家。在東京工作的爸爸，則因為電車停駛，在公司留住一晚後，隔天從東京徒步走了5個小時的路回到千葉，一家人總算平安團聚。「所以從那次之後，家人就約好如果再發生大地震，要在秋葉原的一個防災公園集合。」川上晴菜說。

許多家庭跟川上家一樣，經過震災後開始嚴肅檢視災害風險，並制定家庭防災對策。

另外，日本人原本就會準備防災包，但311大地震後，商店的衛生紙、乾電池、食物、瓶裝水等物資通通被一掃而空，物資嚴重短缺情形長達一個月。經過教訓，日本人開始會定期檢查防災包內的物資。

日本學校大概2~3個月進行一次防災演練，學校廣播會播放「地震音效」，增加擬真感，等到震動階段結束，再依老師引導，進行避難疏散到操場或體育館。特別的是，日本的中小學還會演練「如何走路回家」，每位學生會拿到一份地圖，在上面畫出從學校走回家的路線，再由老師領隊帶大家走回家。

有些學校還會特別聚集全校學生，將住在同一個町（類似台灣的里）的人分成一組，互相認識。如果發生災難時，就會由六年級的同學負責帶中低年級的學生一起走。

日本山口縣茂原公園的魚型遊樂設施，災難發生時可在下面架設帳棚成為避難所。（圖／翻攝自防府市臉書）

▲日本山口縣茂原公園的魚型遊樂設施，災難發生時可在下面架設帳棚成為避難所。（圖／翻攝自防府市臉書）

各地方政府也積極建設娛樂、避難兩用的防災公園，不只有儲放食物和工具的倉庫，遊樂設施還可依據災害需求，立即改裝成避難設施，包括儲水箱、防災棚以及移動式廁所都是防災公園的基本配備。

像是山口縣茂原公園的魚型遊樂設施，架設帳棚後可改裝成容納50人的堅固庇護所，能夠抵擋13級的強風，園內的儲備倉庫有應急的物資，長凳可拆成桌子和爐灶，不只讓民眾在避難期間能夠煮飯，還可以製作熱水袋以及幫醫療用具做簡易的沸騰消毒。

台灣則是從921地震後才開始在校園推廣防災教育，教育部及各縣市政府所屬機關學校每學期均訂有防災教育周，擇定示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，最常見的就是地震演練。

除此之外，也成立防災輔導團的工作坊，協助老師在面臨地震時可以懂得如何應變，以免災難來時只會叫小孩躲起來，什麼也無法做，同時也要讓老師們融入情境，利用兵推讓老師們可以在情境中了解防災應變作法。

921地震後，台灣也開始規劃防災公園，根據內政部資料，全台共有158個防災公園，但僅具備防災功能，適合民眾臨時避難，內政部今年6月曾召開記者會，表示將請各縣市政府盤點防災公園地防災設施，包括儲水、供電及污水處理等基礎機能及避難設施整備，也將設置基本管線設施。

藥師公會全聯會副發言人王明媛向CTWANT記者透露，之前與東京都藥師公會進行防災交流時，得知日本竟然有所謂的「流動藥庫車」，一旦發生緊急災難時，民眾不方便到藥局時，流動藥庫車就能機動到各地方提供藥物，藥師也可在車上給藥，十分方便。

台灣每隔幾年就有大地震，但防災意識卻與風險相似的日本仍有一段差距。臺灣防災產業協會秘書長黃少薇曾受訪表示，防災包這個議題近來很受矚目，意義其實比想像中更重要，至少它是自救意識的一個開端，只要持續進步就好。

延伸閱讀
打包防災3／日本超狂避難包「竟有手持廁所」　專家建議5大必備營養品
邪教詐團1／可惡卡商拜虎爺「紅布封眼」　海撈22億還設功德箱逼捐獻
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈慶京將交保！　金額至少上億
快訊／某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫
鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判
震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規
長庚醫泛舟溺斃！遭酸「自找的」　家屬悲痛發聲明
網嗆經濟部光電板未回收！　旭東5聲明打臉：是「走道板」
快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌落網　再逮4名未成年
上百民眾受困！　糧食剩7天…大武村長拍片求救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

棺材、花籃砸交通部　遊覽車駕駛開戰：持續抗爭

國泰金控主要贊助美國大都會博物館辦公益觀展日　邀近百名孩童感受國際級藝術魅力

你以為金牛很老實？「表面專情、背地撩妹」TOP3星座男

街頭殘殺2姊妹！家暴男喊「我有精神病」　 律師：恐弄巧成拙

曾在日幣0.385飛日！他曝「啥都天價，嚇爛」：一份餐兩個人分

日本超狂避難包有手持廁所！　專家建議5大必備營養品

桃機與底特律締結姊妹機場　未來可望直飛航班

311震後「日本找出保命關鍵」　多震之國全民這樣防災

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」養1兒1狗　網見驚人過往：超羨慕

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

棺材、花籃砸交通部　遊覽車駕駛開戰：持續抗爭

國泰金控主要贊助美國大都會博物館辦公益觀展日　邀近百名孩童感受國際級藝術魅力

你以為金牛很老實？「表面專情、背地撩妹」TOP3星座男

街頭殘殺2姊妹！家暴男喊「我有精神病」　 律師：恐弄巧成拙

曾在日幣0.385飛日！他曝「啥都天價，嚇爛」：一份餐兩個人分

日本超狂避難包有手持廁所！　專家建議5大必備營養品

桃機與底特律締結姊妹機場　未來可望直飛航班

311震後「日本找出保命關鍵」　多震之國全民這樣防災

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」養1兒1狗　網見驚人過往：超羨慕

「從沒咬過人」比特犬突攻擊1歲女童　媽拼命阻止仍目睹女兒亡

踢爆數發部「雙憑證機制」成騙局　葛如鈞：台灣資安淪國際級笑話

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」！委屈：就沒有性行為

密集恐懼症注意！遊客餵鯰魚「數百條張嘴」搶食　震驚千萬人

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

朱立倫喊增普發1萬不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

家暴殺妻美女主播揭「受暴為何不走」！曝真實困境：連我都不知怎麼辦

黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈！　後悔「不知賺那麼多」真實心聲曝

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

快訊／大雷雨轟屏東台東！　14縣市警戒、3區炸大豪雨

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專：能不慘重嗎

年收90萬！消防員月休20天嘆如「慢性自殺」想轉職

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

台灣首款油電動力125機車開賣

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

「千年一遇美少女」橋本環奈被爆要結婚了

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面