日本飯店太貴？　超商LAWSON首推「停車場過夜」1晚500元

▲ 日本超商LAWSON推出「車上住宿」。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

訪日遊客呈增加趨勢，當地飯店價格也應聲上揚。對此，日本連鎖超商LAWSON（羅森）7日宣布，14日起將開放停車場供旅客過夜，每晚收費2500至3000日圓（約新台幣500至600元），遊客只要事先透過線上系統預約付費，就可利用超商內的停車場過夜，也可使用店內廁所與電源設備。

隨著訪日遊客增加，飯店價格也跟著飆升，LAWSON宣布將自7月14日起，利用旗下便利商店停車場推出「汽車住宿」服務，每晚收費2500至3000日圓，不過每間門市每天僅可接待一輛汽車。

日媒報導，該服務將以實惠的價格滿足遊客需求，也是大型便利商店首創提供汽車住宿服務。顧客只要提前在網路上預訂並線上付款，當天到店後完成簡單的身份核實，即可租用一個可停放2輛汽車的停車位。

開放租用的時間為下午6時，退房時間為隔日上午9時，顧客還可使用店內洗手間及電源插座，所有在LAWSON購買的商品垃圾均可在店內丟棄，不過顧客攜帶的垃圾只能丟棄於店員提供的塑膠袋內。

這項服務將優先在千葉縣的6家LAWSON門市試行，接著陸續推廣至全日本。報導指出，開放該服務的前提是須擁有充足的停車空間，且以鄰近休閒設施的郊區店面為主。

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