馬斯克新政黨「支持擁槍、比特幣」　發文喊：把自由還給你們

▲馬斯克宣布成立美國黨，挑戰2026年期中選舉。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），他最近在社群媒體X表示，這個新政黨將支持擁槍權與比特幣，高喊要把自由還給人民。

馬斯克近期為了「大而美法案」再次槓上美國總統川普，並且宣布成立「美國黨」，劍指2026年期中選舉。X網友詢問該黨對於槍枝及比特幣的立場時，他對這2項議題表達支持，甚至形容保障擁槍權、保障公民享有正當防衛權的美國憲法第二修正案「很神聖」。

還有網友列出一系列政策立場，詢問「這是美國黨的主張嗎？」包括減少債務並且負責任地支出，利用AI機器人實現軍事現代化，支持科技並且加速在AI產業勝出，全面減少監管、尤其能源領域，支持言論自由，鼓勵生育等，其他領域則採取中間派政策。馬斯克大方回應，「是的！」

福斯新聞報導，馬斯克的目標是改變現狀，以及長期主宰美國政壇的2黨局面。他在X表示，「如果要討論透過浪費和貪腐讓我們的國家破產這件事，我們其實活在一黨制國家，而非民主國家。美國黨今天成立，是為了把自由還給你們。」

在另一篇貼文中，馬斯克直言，美國黨推出總統候選人不無可能，「但接下來12個月的重點是眾議院和參議院。」