川普關稅通知襲擊！亞洲各國慘遭施壓　智庫專家分析「驚人戰術」

▲美國總統川普向各國實施對等關稅政策，背後戰術曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近期對多國貿易政策連番施壓，包括中國、歐盟、加拿大與日本，最常見的模式是先公開批評對方、威脅提高關稅，再觀察對方反應，以求達到自身目的。專家分析，這可能是川普慣用的談判策略，也可能顯示其在追求貿易協議上越來越急切，但截至目前，多數協議成效仍難評估。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟與國際商業專家萊恩施（William Alan Reinsch）分析川普的行為模式，認為川普對外國政府的怒批，多半起因於對方「不願配合美方要求」，並以提高關稅或中止談判作為威脅。

針對川普政府的談判策略，中國選擇報復並堅守立場，最終促成一項停火式協議。歐盟則回應會加快談判進度，但目前成果不明。加拿大面對對其數位服務稅的批評後幾乎立刻讓步。至於日本則尚未回應美方針對稻米與汽車進口的指控。

目前，美國僅與英國、中國、越南達成協議，其中僅英國協議公開，其內容多為願景性文字。美國與中國的協議看似「各退一步」，包括減少部分關稅與在學生與礦物出口上的互惠。而美國與越南的協議，則可能為美方取得部分市場開放，同時課徵20%關稅，並針對轉運商品加徵40%關稅，旨在防堵中國透過第三國規避制裁。

不過，由於美國與越南的協議文本尚未公開，外界難以確認協議內容與成效。

萊恩施預估，本週將出現更多框架性協議，包括瑞士與印度被視為潛在對象，但也可能出現更多國家成為「關稅政策受害者」。川普面對外界批評他「總是退縮」（TACO）之說，似乎更加堅定對外強硬立場。儘管他聲稱將發出新的關稅通知，但預計8月1日才實施，這些舉措或許更像是談判工具。

萊恩施指出，川普從今年3月起改變說法，承認關稅會對美國產生短期成本，但聲稱能換來長期利益。此一說法等於讓他背負起取得實質貿易成果的壓力。若無具體協議成果，恐將被視為其談判策略的失敗。眼下，多數協議屬「願景為主」，細節難見天日，外界關注未來是否會出現實質性的貿易成就，或僅止於表面承諾。