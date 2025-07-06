除籍航空器滯留機場占位　停留費即起皆採國際線收費

▲遠東航空2019年12月停止營運，但仍有除籍飛機滯留國內機場。（資料照／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

遠東航空2019年12月無預警停止營運，但仍有除籍飛機滯留國內機場，過去因採國際線或國內線計收停留費引發爭議。對此，交通部修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，即日起商務專機、自用航空器及已註銷國籍登記的航空器均採國際線停留費標準計收。

遠東航空目前仍有5架客機停放在松山機場，其中一架已除籍，在停留費部分，過去是以國際線標準計收除籍航空器停留費，但其認為航空器沒飛到國外，應該採國內線標準計收。

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交通部指出，除籍航空器無法提供民用航空運輸業及普通航空業營業使用，其性質與自用航空器相同，為避免爭議，且考量停機位有限，修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，即日起針對除籍航空器停留費一率採國際線標準計收。

交通部說明，機場於除籍航空器註銷國籍登記翌日起，至離開國營航空站期間收取停留費，修法後，商務專機、自用航空器、已註銷國籍登記的航空器，不分國際、國內航線收費費率，超過3小時至24小時皆依照原國際線收費標準，松山機場一天每千公斤220元，其他機場一天每千公斤42元，未達3小時不收費。

交通部也說，為符合實務需求，此次也酌修「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」第6、7條部分文字，將「場、站內停留者」的文字，修正為「航空站內停留者」，並刪除「機坪、機棚停留費」等文字。另外，配合民航局及所屬航空站組織改造，修正馬公航空站為澎湖航空站，並新增馬祖航空站。