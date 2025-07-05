不熟的同事結婚「包1200元」可以嗎？過來人搖頭：唯一解

▲原PO想知道紅包要怎麼包。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

參加婚宴，因為要考量到交情、場地等，所以紅包包多少錢，常讓人感到煩惱。近日就有網友發文透露，別部門的同事準備辦婚宴，於是邀請公司同事們參加，如果他和對方不太熟，紅包要包多少呢？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「不太熟的同事，結婚要包多少」為標題發文，提到隔壁部門的同事下月要辦婚宴了，因此有透過表單邀請公司的同事們參加。由於他和該同事其實不是很熟，但雙方又會在公司內遇到，因此他就想知道，他紅包要包多少才合理、不會尷尬？1200元可以嗎？

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貼文曝光後，就有網友表示，「怕尷尬、有餅1200元，不去、沒餅600元」、「不去就600元，一人就1200元」、「有沒有給喜餅？有給就1200元，沒給就600元」、「600元啊！這還要問」、「包個600元，不要去吃就好了」。

但更多網友則直言，「隔壁部門的不用理吧」、「不包啊，連熟人都不一定想去了」、「不熟就不要去啊」、「不熟的不去也不會怎樣啦，別人也不會怪你」、「不太熟的同事就不用去啊」、「不熟就別去了吧」、「不用去吧！人家也不知道你是誰」、「就不要填表單就好了啊」、「不熟就嘴巴恭喜一下就好了」、「當作沒這回事，認真」、「不去不包，唯一解」。