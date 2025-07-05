　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不熟的同事結婚「包1200元」可以嗎？過來人搖頭：唯一解

▲▼婚宴現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想知道紅包要怎麼包。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

參加婚宴，因為要考量到交情、場地等，所以紅包包多少錢，常讓人感到煩惱。近日就有網友發文透露，別部門的同事準備辦婚宴，於是邀請公司同事們參加，如果他和對方不太熟，紅包要包多少呢？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「不太熟的同事，結婚要包多少」為標題發文，提到隔壁部門的同事下月要辦婚宴了，因此有透過表單邀請公司的同事們參加。由於他和該同事其實不是很熟，但雙方又會在公司內遇到，因此他就想知道，他紅包要包多少才合理、不會尷尬？1200元可以嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，就有網友表示，「怕尷尬、有餅1200元，不去、沒餅600元」、「不去就600元，一人就1200元」、「有沒有給喜餅？有給就1200元，沒給就600元」、「600元啊！這還要問」、「包個600元，不要去吃就好了」。

但更多網友則直言，「隔壁部門的不用理吧」、「不包啊，連熟人都不一定想去了」、「不熟就不要去啊」、「不熟的不去也不會怎樣啦，別人也不會怪你」、「不太熟的同事就不用去啊」、「不熟就別去了吧」、「不用去吧！人家也不知道你是誰」、「就不要填表單就好了啊」、「不熟就嘴巴恭喜一下就好了」、「當作沒這回事，認真」、「不去不包，唯一解」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝
「丹娜絲颱風體型滿大隻的」　天氣粉專示警：對流發展很旺盛
搖晃1300次！鹿兒島今晨「最大震度5強」　恐有震度6弱地震
快訊／彭振聲妻墜樓亡7/15告別式　訃聞曝光
強制裝「駕駛識別系統」　200輛遊覽車7/9包圍交通部
丹娜絲最快深夜發布陸警　明後天「強風豪雨」最接近台灣
下大雨！媽媽載兒補習慘死　9歲童昏迷搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

7／5預言翻車？　YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」：連續3聖筊

睡醒世界沒毀滅想衝日本？達人建議「下週一再訂機票」理由曝

「丹娜絲颱風體型滿大隻的」　天氣粉專示警：對流發展很旺盛

不熟的同事結婚「包1200元」可以嗎？過來人搖頭：唯一解

丹娜絲最快深夜發布陸警　明後天「強風豪雨」最接近台灣

明年強制裝「駕駛識別系統」　200輛遊覽車7/9包圍交通部

日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

快訊／丹娜絲海警！　玉山國家公園宣布關閉

快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【奪命機牙】台南堆高機橫越馬路！ 外送女騎士猛撞機牙亡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

7／5預言翻車？　YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」：連續3聖筊

睡醒世界沒毀滅想衝日本？達人建議「下週一再訂機票」理由曝

「丹娜絲颱風體型滿大隻的」　天氣粉專示警：對流發展很旺盛

不熟的同事結婚「包1200元」可以嗎？過來人搖頭：唯一解

丹娜絲最快深夜發布陸警　明後天「強風豪雨」最接近台灣

明年強制裝「駕駛識別系統」　200輛遊覽車7/9包圍交通部

日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

快訊／丹娜絲海警！　玉山國家公園宣布關閉

快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

德州暴洪13死！河水水位45分鐘升9公尺　夏令營23女童失蹤

7/5預言過了！20萬人凌晨守直播倒數　網鬆口氣報平安「我還活著」

女逛台中東協廣場！金項鍊被硬扯搶走　勇保全飛撲壓制逮惡匪

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」煮到投降

彰化飄香95年口味不變！手工麵線糊濃稠香氣足　赤肉羹入口即化

7／5預言翻車？　YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」：連續3聖筊

大立光6月營收41.46億元「雙升」　7、8月還會更好

睡醒世界沒毀滅想衝日本？達人建議「下週一再訂機票」理由曝

他手麻無力「半夜翻身觸電般痛醒」　長期打電腦釀腕隧道症候群

遊澎湖半天突接父「追咬溺斃」噩耗　兒自責：一起去玩就沒事了...

生活熱門新聞

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

準颱丹娜絲暴風圈侵襲機率　12縣市破6成

飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐愣！貴賓室也沒人

丹娜絲最快今晚生成　「2預測路徑」南台灣首當其衝

快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

颱風丹娜絲今發海陸警　不排除登陸台灣

他面試被問1題全說了　人資搖頭：太誠實

台中大雨「文心路淹水」！民眾嚇壞曝現況

丹娜絲今明雨最大　專家：恐侵襲台灣

專家曝吹冷氣「NG五習慣」：不涼又耗電

台人不愛逛夜市了？網友曝原因

更多熱門

相關新聞

洪一中憶悍將顧問舒服：休400天有薪

洪一中憶悍將顧問舒服：休400天有薪

台鋼雄鷹總教練洪一中3日出席勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的名人講座，回顧在富邦悍將擔任顧問時期並非低潮，而是「人生最舒服的時候」，休了400多天有薪假。他還自曝只有在連勝的時候會「瞄」一下PTT。

期貨營業員「捧水餃」太凶猛！PTT暴動了

期貨營業員「捧水餃」太凶猛！PTT暴動了

月薪3萬5「能年存18萬？」　全場愣：做夢吧

月薪3萬5「能年存18萬？」　全場愣：做夢吧

女同事偷吃人夫！午休奔摩鐵開房

女同事偷吃人夫！午休奔摩鐵開房

黑貓女怒殺男同事收押！入監首夜狀況曝

黑貓女怒殺男同事收押！入監首夜狀況曝

關鍵字：

紅包同事PTT

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

準颱丹娜絲暴風圈侵襲機率　12縣市破6成

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

龍樹諒親揭真相：書腰預言不是我寫的

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐愣！貴賓室也沒人

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面