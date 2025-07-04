RF-5E型機除役典禮　5機編隊飛行完成最後任務

軍聞社記者陳傳奇花蓮4日電

空軍司令部今日於花蓮基地舉行「RF-5E型機除役典禮」，安排戰機編隊飛行、靜態展示與播放紀錄影片等項目，活動也特別邀請飛行員眷屬到場觀禮，與官兵一同見證光榮時刻。

典禮由國防部副部長柏鴻輝主持，並向執行任務的飛行官與後勤人員頒贈紀念品與紀念臂章，感謝長年投入與專業奉獻。

活動中，由3架RF-5E與2架F-5F型機組成5機編隊，自花蓮基地起飛後沿東部海域實施空域巡航，返場降落時通過消防車水門，完成最後一次飛行任務。

典禮現場內設置靜態展示區，展出RF-5E、F-5F實機與歷年任務裝備，並播放紀錄影片，回顧該型機自服役以來在空防體系中的任務轉型與實績，呈現其在偵照、災情監測與技術發展上的多元應用。

RF-5E型機自民國86年由F-5系列構改，搭載光電偵照設備，專責國土監偵、災情勘查與情報蒐集等任務，亦多次投入天災應變支援作業。雖其作戰模式與主戰機不同，但同樣屬於空軍關鍵任務機種之一。

F-5系列戰機自服役以來，歷經教練、作戰與偵照任務角色，見證空軍發展歷程與技術轉型。未來戰術偵照任務將由RF-16型戰機承接，持續提供即時空中情報，支援國軍作戰規劃與決策運用。