單身狗看過來！7月「最容易脫單」TOP4生肖　桃花旺到炸裂

▲脫單預備起！7月桃花爆棚的4大生肖，愛情說來就來。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

7月來了，除了天氣熱，桃花也跟著發燙！《搜狐網》盤點出7月「最容易脫單」TOP4生肖 ，他們在這段期間桃花運旺到不行，無論是偶遇曖昧對象、還是舊情復燃，都很可能打破單身魔咒、迎來戀情大轉機！

生肖「兔」：溫柔派人氣王，七月魅力大噴發



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屬兔的你一向親切又貼心，7月會在朋友聚會或社交場合大放光彩，不管是一起野餐還是參加手作課程，你總是那個準備小零食、關心每個人的溫柔角色，讓人不知不覺被你吸引，在輕鬆交流中，很容易遇到志同道合的對象，有望擦出不一樣的火花！

生肖「雞」：氣場全開，脫單主動出擊



向來重視外表與表現的屬雞朋友，7月你將魅力值飆高，不管是在職場上還是朋友場合，你的自信和品味都讓人眼睛一亮。面對心動對象時記得主動一點，計畫一次精緻的約會、送出一個貼心驚喜，會有意想不到的好進展！

生肖「鼠」：聊天高手，默默撩出戀情



屬鼠的你，機靈又幽默，在7月桃花悄悄飄進日常生活中，可能是在咖啡廳偶遇、或是公車上隨口閒聊就遇到聊得來的對象，你的笑話與體貼最容易打動人心，感情發展看似慢熱，但很有機會突然升溫，一不小心就牽手成功！

生肖「豬」：陽光系暖男暖女，戀愛運直線上升



樂觀開朗的屬豬朋友，7月在家族聚會或社區活動中人氣旺到不行，總是能用真誠打動人心，這段時間你會遇到，欣賞你善良與細膩的一位對象，雙方互動頻繁，很快有機會從朋友進展為戀人，單身狀態說掰掰指日可待！