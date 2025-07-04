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川普2個月大萌孫首露臉！　網驚呼：好像阿公

蒂芬妮的兒子亞歷山大模樣跟阿公川普非常相似。（翻攝tiffanytrump IG、The White House Flikr）

▲蒂芬妮的兒子亞歷山大模樣跟阿公川普非常相似。（圖／翻攝tiffanytrump IG、The White House Flikr）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）5月時誕下一名兒子，成為川普的第11個孫輩。蒂芬妮今（4日）在社群網站首度公開愛兒的正面照，網友們紛紛直呼太可愛，並說他長得像阿公。

蒂芬妮與丈夫、黎巴嫩富商麥可布魯斯（Michael Boulos）在今年5月迎來第一個孩子，並給他取名「亞歷山大川普布魯斯」（Alexander Trump Boulos）。蒂芬妮今在IG分享一系列家庭照，可見小亞歷山大有棕色頭髮，和一雙藍藍的大眼睛，其中一張照片是他被媽咪抱在懷裡，瞪大眼睛看鏡頭、露出驚訝的O型嘴，逗趣可愛。

小亞歷山大露出O型嘴，驚訝的表情逗趣可愛。（翻攝tiffanytrump IG）

▲小亞歷山大露出O型嘴，驚訝的表情逗趣可愛。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

 小亞歷山大有棕色頭髮和藍色大眼睛。（翻攝tiffanytrump IG）

▲小亞歷山大有棕色頭髮和藍色大眼睛。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

另一張照片，則是麥可抱著小亞歷山大，與蒂芬妮都穿上純白色服裝，凝望著愛兒，畫面相當溫馨。此外，蒂芬妮還曬出兒子穿毛線泰迪熊裝，睡在木籃中的萌照，處處可見為人母的喜悅。

網友看了紛紛驚呼「太可愛了！恭喜蒂芬妮」「多麼可愛的小天使」「又帥又可愛」。還有人覺得小亞歷山大像阿公川普，「他簡直就是阿公、總統先生的翻版」「真的長得像川普！這基因太強大了，因為川普的孩子們看起來都像他」。

蒂芬妮抱著2個月大的兒子。（翻攝tiffanytrump IG）

▲蒂芬妮抱著2個月大的兒子。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

蒂芬妮、麥可、亞歷山大，一家三口合照，畫面溫馨。（翻攝tiffanytrump IG）

▲蒂芬妮、麥可、亞歷山大，一家三口合照，畫面溫馨。（圖／翻攝tiffanytrump IG） 

小亞歷山大穿泰迪熊裝，被放在木籃裡。（翻攝tiffanytrump IG）

▲小亞歷山大穿泰迪熊裝，被放在木籃裡。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

這是蒂芬妮在今年5月誕下新生兒後，再次於IG分享家庭喜訊。當時蒂芬妮分享一張亞歷山大的小腳丫黑白照，並發文：「歡迎來到這個世界，我們可愛的寶貝亞歷山大，我們無法用言語形容對你的愛！謝謝你來到我們的生命中！」麥可則稱：「他是上天的祝福！」阿姨伊凡卡（Ivanka Trump）也留言：「歡迎來到這個世界，親愛的亞歷山大！恭喜蒂芬妮和麥可迎來這份珍貴的祝福！愛你們。」

亞歷山大是川普的第11名孫輩，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）育有5名子女，長女伊凡卡則有3個孩子，次子艾瑞克（Eric Trump）則有2個小孩。 

蒂芬妮較為低調，鮮少出席老爸川普的政治活動。（翻攝tiffanytrump IG）

▲蒂芬妮較為低調，鮮少出席老爸川普的政治活動。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

蒂芬妮5月臨盆前，同父異母的姊姊伊凡卡（右）幫她舉辦產前派對。（翻攝tiffanytrump IG）

▲蒂芬妮5月臨盆前，同父異母的姊姊伊凡卡（右）幫她舉辦產前派對。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

蒂芬妮與麥可2018年在希臘度假時相識，麥可是黎巴嫩的億萬富豪，也是奈及利亞機動車輛企業Boulos Enterprises的繼承人。2021年，麥可在白宮玫瑰園向蒂芬妮求婚，並獻上一枚13克拉、價值約120萬美元（約新台幣3,461萬）的祖母綠鑽戒。兩人2022年11月在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦婚禮。

而蒂芬妮擁有喬治城大學法學院學位，也曾出席共和黨全國代表大會，但她較為低調，平時鮮少參與老爸的政治活動。


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