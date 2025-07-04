豐原5口悲劇「全家都有正當職業」　夫妻全年無休打拚10多年

記者黃翊婷／綜合報導

台中市豐原區王姓一家5口命案震驚社會，經警方初步調查，王家人疑似落入代購黃金的詐騙陷阱，最終選擇走上絕路。據了解，王家5人均有正當職業，王男與妻子一起經營的軍用品店評價不錯，十多年來幾乎全年無休，而大女兒擁有自己的工作室，二女兒從事團購，小兒子在工廠上班，沒想到卻發生這樣的憾事。

▲王家人在事發之前曾向市議員求助。（圖／記者鄧木卿攝、市議員謝志忠提供）

警方調查認為，該案的導火線可能與大女兒遭遇投資詐騙有關，王家自5月起疑似受到黃金投資陷阱詐騙，大女兒透過在豐原開美容院的同學介紹，以刷卡購買黃金的方式參與代購，每次刷卡15萬元就可以獲得數千元佣金，後來對方遲遲沒有繳清卡費，導致王家的帳戶被列為警示帳戶，還遭指控違約，被要求償還500萬元，連房屋、汽車都陸續抵押典當。

事發之前，王家曾兩度尋求議員協助，表示遭到詐騙、恐嚇，但後來又改口稱是誤會。王男與妻子6月30日晚間仍正常關店打烊，之後無人進出住處，兒女也都沒有去上班，直到公司方面覺得奇怪前往查看，這才發現一家5口已經陳屍在房子二樓靠一間無門窗的房間。

▲王家5人被發現陳屍在住處。（圖／記者許權毅攝）

根據《自由時報》報導，王家5人均有正當職業，王男與妻子除了一同經營軍用品店，有時也會去市場打工，夫妻倆十多年來幾乎全年無休，該店在網路上也獲得不錯的評價，他們的大女兒則擁有自己的工作室，二女兒（已婚）從事團購事業，小兒子在工廠上班。

由於案件詳情似乎只有王家5人才知道，其他家人均不了解，目前檢警已將5人的手機送往相關單位解密，尋找是否有與案情相關的內容。案件詳細情況仍有待檢警進一步調查釐清。

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