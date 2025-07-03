台灣人每年都衝日本不膩？　網點4大優勢：根本難以超越

▲ 每年數百萬台灣旅客選擇日本為旅遊首選地。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

暑假旅遊旺季來臨，不少台灣人早已規劃前往日本度假。台灣民眾對日本的熱愛幾乎年年不減，甚至有人一年造訪多次，近日就有網友在PTT上發問：「台灣人這麼愛去日本，不會膩嗎？」貼文一出立刻掀起討論。

PTT上有使用者發文，表示台灣人即使年年出發日本，也不會膩，而貼文曝光果然引發不少共鳴，不少網友表示，每次赴日旅遊的地點與行程都不盡相同，「不會，每次去的目的都不同」、「日本那麼多地方可以去」、「我一年去4次，每次體驗都不同」，更有人指出「吃美食怎麼可能會膩」。

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另有網友歸納出日本之所以深受歡迎的4大優勢：一是距離近、二是物價相對便宜、三是治安良好、四是美食與購物選擇豐富，直言「很難有其他國家能取代日本在台灣人心中的地位」。

除了熱門地區如東京、大阪、京都、福岡、札幌等城市，許多資深旅客也開始深入探索像金澤、四國、青森等二線觀光地。不過也有網友提出不同看法，認為「該去別的國家看看」、「像曼谷、清邁、檳城或歐美也不錯」，但仍承認「日本真的很好玩，有些人就是只想一直去日本」。

另據交通部觀光署統計，今年1至4月出境旅客總計約596萬7561人次，其中赴日人數達214萬4913人，佔比36%，較去年同期增長10.73％，這顯示赴日熱度仍高，不過受到日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》中預言7月5日日本將發生大地震影響，近期前往日本旅遊的熱度一度降溫。

對此，根據《中央社》引述晴日旅遊總經理黃清涼說法，今年暑假7月受到末日預言及地震傳聞影響，「是他從業35年來首次遇到最慘淡的7月」，但8月後業績已回溫，預計9、10月仍會出團熱度高 。綜合來看，日本旅遊仍擁有穩固粉絲，就算挑戰比去年稍弱，但整體市場仍保持高度吸引力，疫情後的觀光復甦動能亦有回升跡象。

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