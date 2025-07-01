備戰Switch2上市！傑仕登攜手寶威推microSD EXPRESS系列記憶卡

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂Switch2 台灣上市前夕，代理商傑仕登宣布與寶威資訊攜手推出microSD EXPRESS 記憶卡、PCIe SSD 與 SATA SSD 等高效能儲存解決方案，並佈局全球消費性電子市場。此外，傑仕登10日也將在信義區舉辦「任天堂Swtich2首賣會」，10日凌晨迎接新機上市。

▼傑仕登、寶威資訊攜手推出多款microSD EXPRESS 記憶卡。（圖／傑仕登提供）

強化遊戲體驗，滿足高速傳輸需求

隨著 Nintendo Switch 2 的推出，遊戲裝置對儲存效能的要求持續提升。寶威新一代 microSD EXPRESS 記憶卡採用 PCIe 介面，具備高速傳輸與高耐用特性，將可滿足遊戲玩家在載入速度、可靠性與擴充性上的多樣需求。傑仕登將憑藉其多年來在遊戲與電子產品流通領域的深厚通路經驗，協助推動 microSD EXPRESS 記憶卡於全球市場的普及與銷售。



microSD EXPRESS 系列產品，提供Nintendo Switch 2拓展高速、穩定的儲存空間

此次合作聚焦於因應市場高度關注的 Nintendo Switch 2 相關應用，寶威將推出支援 microSD EXPRESS 規格的高容量記憶卡，包含 128G、256GB、512GB 及 1TB 四種主流容量，針對行動遊戲裝置與多媒體應用裝置需求提供高速穩定的儲存方案，256G版本以上甚至支援「讀取 900MB/s、寫入 700 MB/s」的效能數據，在市場上具備領先優勢。

搶佔市場先機 創造雙贏局面

Nintendo Switch 2 的上市預期將帶動周邊儲存產品的需求成長，本次雙方的合作不僅能因應這波熱潮，更可藉此擴大高效儲存方案在泛用裝置市場的滲透率，創造雙贏局面。

寶威資訊科技張副總表示：「此次與傑仕登的合作不僅是技術與通路的結合，更是我們拓展泛娛樂裝置儲存市場佈局的重要一步。未來我們將持續深化雙方合作關係，提供完整的客製化支援與品牌推廣資源，提升品牌能見度，並進一步擴大市占率。」



