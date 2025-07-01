　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

備戰Switch2上市！傑仕登攜手寶威推microSD EXPRESS系列記憶卡

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂Switch2 台灣上市前夕，代理商傑仕登宣布與寶威資訊攜手推出microSD EXPRESS 記憶卡、PCIe SSD 與 SATA SSD 等高效能儲存解決方案，並佈局全球消費性電子市場。此外，傑仕登10日也將在信義區舉辦「任天堂Swtich2首賣會」，10日凌晨迎接新機上市。

▼傑仕登、寶威資訊攜手推出多款microSD EXPRESS 記憶卡。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

強化遊戲體驗，滿足高速傳輸需求
隨著 Nintendo Switch 2 的推出，遊戲裝置對儲存效能的要求持續提升。寶威新一代 microSD EXPRESS 記憶卡採用 PCIe 介面，具備高速傳輸與高耐用特性，將可滿足遊戲玩家在載入速度、可靠性與擴充性上的多樣需求。傑仕登將憑藉其多年來在遊戲與電子產品流通領域的深厚通路經驗，協助推動 microSD EXPRESS 記憶卡於全球市場的普及與銷售。

microSD EXPRESS 系列產品，提供Nintendo Switch 2拓展高速、穩定的儲存空間
 此次合作聚焦於因應市場高度關注的 Nintendo Switch 2 相關應用，寶威將推出支援 microSD EXPRESS 規格的高容量記憶卡，包含 128G、256GB、512GB 及 1TB 四種主流容量，針對行動遊戲裝置與多媒體應用裝置需求提供高速穩定的儲存方案，256G版本以上甚至支援「讀取 900MB/s、寫入 700 MB/s」的效能數據，在市場上具備領先優勢。

搶佔市場先機　創造雙贏局面
 Nintendo Switch 2 的上市預期將帶動周邊儲存產品的需求成長，本次雙方的合作不僅能因應這波熱潮，更可藉此擴大高效儲存方案在泛用裝置市場的滲透率，創造雙贏局面。

寶威資訊科技張副總表示：「此次與傑仕登的合作不僅是技術與通路的結合，更是我們拓展泛娛樂裝置儲存市場佈局的重要一步。未來我們將持續深化雙方合作關係，提供完整的客製化支援與品牌推廣資源，提升品牌能見度，並進一步擴大市占率。」

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新劇才剛播！韓女星離世　享年43歲
快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令
孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！
快訊／熱帶低壓估明天成颱！日本氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／新北2轎車「街頭追逐狂飆」連撞12汽機車　6人送醫
賴清德：不補助台電1000億就會漲價　不曉得普發1萬是能用多
帆布鞋側邊兩個洞不是裝飾！真實用途曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星無預警更新！NFC門禁卡開放儲存手機　簡單4步驟讓實體卡Bye

備戰Switch2上市！傑仕登攜手寶威推microSD EXPRESS系列記憶卡

蘋果用戶注意！UPS簡訊詐騙再現　iPhone用戶成主要目標

Apple Music10周年　蘋果重磅宣佈洛杉磯創作者新地標夏季啟用

蘋果準備推出史上最便宜MacBook？傳將搭載iPhone A18 Pro晶片

蘋果經典Logo將搬家？iPhone 17 Pro傳為配合鏡頭位置改變設計

郭明錤爆蘋果智慧眼鏡最快2027量產　重新點燃硬體創新

蘋果智慧眼鏡傳2027問世　郭明錤：可能取代部分AirPods需求

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

三星無預警更新！NFC門禁卡開放儲存手機　簡單4步驟讓實體卡Bye

備戰Switch2上市！傑仕登攜手寶威推microSD EXPRESS系列記憶卡

蘋果用戶注意！UPS簡訊詐騙再現　iPhone用戶成主要目標

Apple Music10周年　蘋果重磅宣佈洛杉磯創作者新地標夏季啟用

蘋果準備推出史上最便宜MacBook？傳將搭載iPhone A18 Pro晶片

蘋果經典Logo將搬家？iPhone 17 Pro傳為配合鏡頭位置改變設計

郭明錤爆蘋果智慧眼鏡最快2027量產　重新點燃硬體創新

蘋果智慧眼鏡傳2027問世　郭明錤：可能取代部分AirPods需求

FEniX李承隆曝重磅喜訊！　飆「超狂高音」粉全嗨炸

5月新劇才剛播！《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲　經紀人心碎證實

美日中8國論文被抓「藏AI秘密指令」　誘導AI給出高評價

大樂透頭獎9連槓「下期上看3億元」！3幸運兒抱回百萬

快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令

孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！經紀人證實：身心出狀況

快訊／熱帶低壓估明天成颱！日本氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

快訊／新北2車疑感情糾紛「街頭追逐狂飆」　連撞12汽機車6人送醫

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

三星無預警更新！NFC門禁卡開放儲存手機　簡單4步驟讓實體卡Bye

【沒車要讓！】「28秒連10車」都不停...　屏東學童站斑馬線苦等

3C家電熱門新聞

蘋果用戶注意！UPS簡訊詐騙再現

Apple Music10周年新地標夏啟用

18年前的今天iPhone開賣！初代機成收藏聖杯身價暴漲300倍

蘋果傳推出搭載iPhone晶片MacBook

總獎金210萬　數位創作大賽啟動

小米首款AI眼鏡正式登場！

NFC門禁卡開放儲存手機

LG宣布全面終止手機服務

傑仕登攜手寶威結盟

TPA俱英雄 唯一女生林穎璇粉絲多

小米手環10台灣開賣！

iPhone 17 Pro蘋果經典Logo傳將搬家

LINE推出14周年限定免費貼圖

微軟宣布告別「藍白當機」畫面！改用「黑底白字」

更多熱門

相關新聞

《魔物獵人》辻本良三現身電玩展

《魔物獵人》辻本良三現身電玩展

台北電玩展即將在 1 月 25 日至 1 月 28 日盛大舉辦，傑仕登邀請《魔物獵人》系列製作人辻本良三及《龍族教義 2》遊戲總監伊津野英昭出席現場舞台活動，讓玩家得以搶先一窺遊戲的最新面貌。

傑仕登嘉年華惡靈4、快打6搶先玩

傑仕登嘉年華惡靈4、快打6搶先玩

Steam社畜模擬即刻離職將上市

Steam社畜模擬即刻離職將上市

辻本良三、小高和剛傑仕登嘉年華

辻本良三、小高和剛傑仕登嘉年華

《P的謊言》參戰傑仕登嘉年華

《P的謊言》參戰傑仕登嘉年華

關鍵字：

傑仕登

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

獨／留最後早餐後輕生　彭振聲憶亡妻：我很愧疚

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／北市重大車禍！救護車撞機車騎士不治

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面