快訊／熱飆38.1度　19縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對19縣市發布高溫警示，各地天氣晴朗炎熱，今（1）日台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫在新北市三峽，中午12時來到38.1度，但該測站地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，也因為是自動測站，所以不列入正式紀錄。另外，新北五股中午12時50分來到37.4度。今日近百測站達35度以上。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：01日白天

＊高溫橙色36燈號：新北市、台北市、彰化縣

＊高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日受到太平洋高壓的影響，各地大多為晴到多雲，不過東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，主要在山區降雨機率較高。

氣溫方面，各地持續高溫炎熱，白天普遍可來到32至35度，尤其北部地區局部有37度左右發生的機率，中南部近山區、花蓮縱谷及金門局部也可能會來到36度左右或以上，近中午前後紫外線偏強。



資料來源：氣象署