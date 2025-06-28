伊凡卡4造型驚豔威尼斯！　獲封貝佐斯婚禮「最美賓客」

圖文／鏡週刊

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前電視主播桑切斯（Lauren Sánchez）6月26日至28日，在義大利威尼斯舉辦世紀婚禮，約有200名賓客共襄盛舉。其中，美國總統川普的長女「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）一家五口出動，她連續4天換穿不同品牌的衣服，風格典雅又得體，成功擄獲眾人目光，被封為「最美賓客」。

6月24日｜兩件式套裝 大展度假風情

回顧伊凡卡的威尼斯之旅，她與丈夫庫許納（Jared Kushner）及3名子女——13歲的女兒阿拉貝拉（Arabella）、10歲兒子約瑟夫（Joseph）及8歲小兒子西奧多（Theodore）24日就提前抵達威尼斯，一家人被拍到從酒店走出，登上水上計程車，沿著威尼斯運河遊覽。當天，伊凡卡身穿義大利品牌La DoubleJ的兩件式套裝，秀出姣好身材，紅色幾何圖騰搭配米白底色，展現地中海度假風情。

▲ 伊凡卡穿La DoubleJ兩件式套裝，展現好身材。（翻攝telemundo IG）

6月25日｜典雅大紅裙 一家人高顏值

25日，伊凡卡在IG分享一家五口的合照，她穿一身House of CB的紅色開襟綁脖洋裝，風情萬種。女兒阿拉貝拉同樣吸睛，她穿Hemant & Nandita的Wani單肩印花長洋裝，出落得亭亭玉立，網友們看了紛紛驚呼她長得好高。

▲ 伊凡卡及夫婿庫許納帶著3名子女遊威尼斯，13歲的女兒阿拉貝拉已經長得和她一樣高。（翻攝ivankatrump IG）

▲ 伊凡卡穿House of CB紅色洋裝，風情萬種。（翻攝ivankatrump IG）

6月26日｜粉嫩櫻花裝 少女感如芭比

26日是貝佐斯婚宴的第一天，伊凡卡穿上一身Oscar de la Renta櫻花主題小禮服，飾以馬賽克亮片刺繡及立體花卉設計，春意盎然。這件衣服要價9,990美元（約新台幣30萬元），伊凡卡在IG上分享照片，俯瞰威尼斯水都景色，被盛讚像是「芭比娃娃」，浪漫又充滿少女感。

▲ 伊凡卡穿Oscar de la Renta櫻花主題小禮服，少女感十足。（翻攝ivankatrump IG）

▲ 伊凡卡穿Oscar de la Renta櫻花主題小禮服，被讚像芭比娃娃。（翻攝ivankatrump IG）

6月27日｜珊瑚色禮服 美炸婚禮現場

27日是重頭戲，貝佐斯和桑切斯正式在威尼斯的聖喬治馬焦雷島完婚。伊凡卡穿上黎巴嫩品牌Tony Ward Couture無肩帶訂製禮服。這件禮服以珊瑚紅為基底，佈滿銀色串珠刺繡，裙擺層層堆疊如浪花，側方開高衩，大方性感。

▲ 伊凡卡穿Tony Ward Couture高訂禮服，氣場全開，美翻威尼斯。（翻攝ivankatrump IG）

▲ 伊凡卡和丈夫庫許納都相當亮眼。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡在IG分享穿搭，同父異母的妹妹蒂芬尼（Tiffany Trump）也留言誇讚她是最美賓客。時尚媒體《WWD》指出，伊凡卡穿這件Tony Ward禮服，是婚禮期間最搶眼的穿著之一，既典雅又健康性感，彰顯「美國上流人士」的時尚品味，不僅展現個人魅力，也與婚禮的奢華氛圍相得益彰。

X網友「@MeghansMole」甚至將伊凡卡的典雅風格，與好姐妹金卡戴珊（Kim Kardasian）一家人幾乎「集體爆乳」造型做對比，笑說：「婚禮穿搭怎麼穿」VS「絕對不要這樣穿」，差別太明顯。

▲ 有網友對比伊凡卡和卡戴珊家族穿搭，告訴你去參加婚禮「什麼能穿」「什麼不能穿」。（翻攝@MeghansMole IG）

▲ 貝佐斯與桑切斯的婚紗照首度曝光。（翻攝laurensanchezbezos IG）

貝佐斯和桑切斯26日至28日在威尼斯舉辦世紀婚禮，耗資新台幣15至18億元，邀來約200名賓客狂歡3天，除了伊凡卡、金卡戴珊，還有歐普拉（Oprah Winfrey）、比爾蓋茨（Bill Gates）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、蕾哈娜（Rihanna）等名人。即便婚禮期間威尼斯居民抗議過度旅遊對城市的影響，但婚禮仍如期進行。

更多鏡週刊報導

貝佐斯真的結婚了！辣妻首曬婚紗照 改名「貝佐斯夫人」宣示身分

伊凡卡喝貝佐斯喜酒！13歲女兒暴風抽高 一家五口顏值爆表

美第一千金伊凡卡爆乳見客！ 陪老爸川普升旗「好大喔」