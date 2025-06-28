不滿加拿大徵數位服務稅　川普：雙方終止貿易磋商

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，強烈抨擊加拿大對美國科技公司徵收數位服務稅（digital services tax），形容此舉是對美國的「直接且明顯的攻擊」，並宣布美國將立刻終止與加拿大的所有貿易磋商，並在一週內公布對加拿大的關稅措施。

川普表示，加拿大多年來在乳製品領域向美國農民徵收高額關稅，如今更宣布效仿歐盟的做法，對美國科技公司徵收3%的數位服務稅。他認為這項稅收政策「過分且不公平」，並強調美國不會坐視不理。他進一步指出，美國將在7天內告知加拿大，未來雙方貿易所需支付的關稅稅率。

根據美國貿易代表署的數據，去年美加商品貿易總額達7621億美元（約新台幣22.2兆元），顯示兩國在經濟上高度依賴。然而，加拿大自去年立法通過數位服務稅後，已經引發美方的不滿。該稅收將影響美國科技巨頭，包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及臉書母公司Meta。

據美國財經媒體CNBC報導，加拿大的數位服務稅可追溯至2022年，並於今年6月30日開始徵收首批稅款。儘管美國持續施壓，加拿大官員本月稍早已公開表示，徵稅計畫不會暫停。