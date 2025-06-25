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社會 社會焦點 保障人權

23秒片控「國道工程車」鬼切　鍵盤柯南揪1疑點

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸控訴，日前由子女駕車從花蓮出發前往台北，卻在進入國道五號北上彭山隧道之前，遭一輛高公局的工程車硬切，把他們擠到外側車道，若當時外側車道有車，恐怕會釀成3車以上事故，因此希望高公局對該單位及駕駛重罰。不過，影片公開之後，網友們的討論重點卻集中在原PO的車子是否有開大燈，一派人認為有開，另一派人則認為根本沒開。

高公局工程車被指控在進入隧道之前鬼切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO控訴工程車鬼切。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO在臉書「爆料公社」發布一段23秒的行車記錄器影片，他提到，21日他搭乘子女駕駛的車輛，從花蓮出發準備前往台北，晚間8時許行經國道五號北上彭山隧道前，原本停在內側路肩的高公局工程車竟不顧主線車道有車，突然硬切進來，他們險些撞上，急忙切去外側車道閃避。

原PO控訴，如果當時外側車道有車，這場事故恐怕會造成3車以上連環撞，因此希望高公局對該單位及駕駛重罰，同時還要加強教育。

不過，影片公開之後，網友們的看法卻很兩極，大家討論的重點都是原PO的車輛當時是否有開大燈，一派人認為有開，因為前幾秒地上的反光石有光，並力挺原PO檢舉；另一派人則認為沒開，理由是如果開了大燈，進隧道時兩側路沿都會有明顯光線，但影片中，車輛進入隧道之後，路沿都只有隧道照明的光線。

還有部分網友跑到原PO的臉書留言詢問大燈問題，但截至出稿前，原PO都沒有回覆相關問題。

高公局工程車，不顧主線車道仍有車輛在行駛，硬是往主線車道的內側車道擠進來

Steve Lu 在 爆料公社 發文 原停放在內側路肩的高公局工程車，不顧主線車道仍有車輛在行駛，硬是往主線車道的內側車道擠進來，害我們差一點撞上去，硬被擠到外側車道。 幸好本能反應很快的煞車減速，並立即查看外車車道沒車輛，才向外側車道閃避。若當時外側車道有車的話，這場事故至少撞3輛車以上！ 高公局應該對這個單位及這個駕駛重罰，而且要加強教育。

爆料公社發佈於 2025年6月23日 星期一
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