24歲男泳池派對溺水「掙扎2分鐘」亡　周圍全是人卻都無視

24-yr-old Shikhar Singh drowned at a Kanpur during pool party, while his friends are busy partying just a hand away from him, he's declared dead at hospital. police rule it an accident.

pic.twitter.com/4wnxe4Lgjc — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 24, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

印度24歲男子辛格（Shikhar Singh）22日跟朋友參加一場泳池派對，不料他卻在游泳時時意外溺水，儘管當時周邊都是參加派對的人，卻沒有人發現他的情況，直到2分鐘後，他的朋友才驚覺情況不對把他拉上岸，並呼叫救護車將他送醫，但他送醫後仍不治。

▲男子在泳池溺水，直到2分鐘後才被人拉上岸。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，事件發生在印度北方邦坎普爾，辛格22日晚間跟朋友前往市內一處泳池參加派對，不料23日凌晨他下水游泳時，在泳池中間突然溺水不斷掙扎，不久後就一動也不動在水中載浮載沉，整個過程都被上方的監視器拍下。

曝光的影片可以看見，辛格溺水時，儘管旁邊都是參加派對的人，卻沒有人上前幫忙。直到大約2分鐘後，辛格的朋友才發現情況不對，趕緊將辛格拉上岸並呼叫救護車將他送醫，但辛格送醫後仍不治。

現場參加派對的民眾表示，他們當時並沒有注意辛格的情況，也有人承認有看見辛格潛入水裡，以為對方只是在玩。警方調查後，初步判定事件是意外，詳細情況仍待釐清。