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VSCO將推出全新拍照App「Capture」　內建濾鏡拍攝更直覺

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲Capture首度內建濾鏡預覽，拍攝流程更直覺 。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》消息指出，知名影像編輯平台VSCO將於今夏在美國推出全新相機應用程式「Capture」，這是該公司睽違十年以來首度推出的獨立新產品。Capture主打「即時濾鏡預覽拍攝」，讓使用者在拍照時即可套用濾鏡，改變以往「拍完再修」的工作流程。
相較於VSCO主App中的拍照功能偏向輔助，Capture將拍照作為主體功能進行設計。使用者開啟App後，可直接從VSCO精選的50款濾鏡中選擇想要的效果，並在畫面即時預覽。拍攝時的畫面即為最終輸出成果，無需再進行後製或濾鏡套用。VSCO 執行長Eric Wittman表示，「我們觀察到，許多創作者與日常使用者都希望在拍下照片的那一刻，就能展現他們的創意與風格，而不是事後再進行繁複的編修。」

除了濾鏡功能外，Capture還具備兩種拍攝模式：簡單的Auto模式，以及具備快門速度、曝光補償、色彩效果等手動調整項目的Manual模式。對攝影新手而言，Capture提供快速的美感濾鏡入門體驗；對進階用戶而言，也保留一定程度的專業操作自由度。拍攝完成的照片可直接匯出至相簿，也可一鍵傳送至VSCO原App進行更進一步的色彩與光影調整。
VSCO表示，Capture將於近期率先在愛爾蘭、澳洲與紐西蘭等地開放App Store公測，以蒐集用戶回饋並調整使用體驗。美國市場預計將於2025年夏季正式推出，其他地區上架時間則尚未公布。

值得一提的是，使用Capture不需訂閱VSCO Premium，也不需額外購買濾鏡，但使用者需註冊或登入VSCO帳號方可使用。

這是VSCO繼2015年推出短命的GIF相機App「DSCO」以來，首次針對拍照功能推出完整獨立應用。過去幾年，VSCO將重點放在濾鏡商業化、社群經營與影像修圖功能，如今再度回歸「拍攝」端，顯示該公司希望透過簡潔易用的創作工具，吸引更廣泛用戶群。

在智慧型手機攝影應用百花齊放的當下，Capture將面對Halide、Obscura、Adobe Project Indigo等眾多對手競爭。不過，VSCO憑藉其濾鏡美感與品牌風格，有望在講求快速分享與美學一致性的市場中打出一片天。

從拍照後修，到拍照前設計，Capture的推出象徵著影像創作進入「預設美感」時代。對於不具備專業攝影技術的用戶而言，Capture提供了用最快方式打造高質感影像的可能，也讓「按下快門的瞬間，就是完成作品的時刻」成為真實選項。目前VSCO官方尚未公布Android上架時間或是否支援平板裝置，但若Capture獲得良好市場回響，後續擴展值得期待。

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