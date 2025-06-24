包二奶又被騙4800萬　渣男向前妻討千萬1原因被打臉

▲包二奶男子跟前妻討1000萬被打臉。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導

新竹縣竹北市一名包二奶的吳姓男子，因外匯黃金投資被詐騙4800萬元，與妻子林姓女子協議離婚，但不久後卻因財務困境向前妻提告，要求分配剩餘財產1000萬元。不過最後被新竹地方法院打臉。

根據法院調查，吳男在2022年遭遇詐騙集團，以假投資名義誘騙他投入國際外匯市場黃金交易。詐團透過多次轉帳及面交方式，騙取吳男累積高達4800萬元的資金。吳男發現無法領回預期獲利後，才驚覺受騙。

財務重創的吳男隨後與林女協議離婚，然而因資金全數遭詐，他身陷困境，憶及婚後未約定夫妻財產制，遂提告要求分配夫妻剩餘財產，向林女索討1000萬元。林女則反駁，指出吳男婚後長期發展婚外情，甚至有私生子女，早在十年前，自己曾寬容認領吳男與他人所生的私生女，但丈夫外派中國後，再度與另一名女子育有子女，並長期棄妻兒不顧。

林女表示，離婚協議書內容已明確載明「雙方其餘所有財產各自歸屬，並放棄所有金錢請求權利」，且雙方對外債務須自行負責。她認為吳男早已放棄剩餘財產分配請求權，如今因遭詐騙才興訟，完全不合理。

法官最終判定，吳男與林女在離婚時已協議拋棄財產分配請求，吳男的訴求並無法律依據，全案因此遭駁回。