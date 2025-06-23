美炸伊朗掀恐慌！　中東3國憂「美軍基地遭報復」齊聲譴責

▲ 駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國21日轟炸伊朗3處核設施，中東各國紛紛拉警報，阿聯、卡達與阿曼等多國領袖公開譴責美方行動，呼籲緩和局勢。聯合國及歐盟也疾呼重啟外交對話，避免戰事失控。外界擔憂，這場衝突恐怕演變成席捲整個中東的地緣政治危機。

《衛報》分析，波斯灣國家向來是伊朗的區域競爭對手，長期批評伊朗核武野心，但對21日美軍行動紛紛表達嚴重關切，因擔心伊朗可能報復駐紮境內的美軍基地。持續斡旋美伊核談判的阿聯、卡達與阿曼3國同聲譴責美方空襲，呼籲緩和緊張情勢。

卡達是美軍在中東最大軍事基地「烏代德空軍基地」（Al Udeid Air Base）所在地，該國外交部22日聲明指出，中東局勢危險升級可能引發區域與全球災難性後果，強調相關各方應展現智慧與節制，避免事態進一步升級。

阿聯官媒則報導，該國總統、卡達埃米爾（君主）及沙烏地王儲等地區領袖討論了局勢升級對國際及地區安全的嚴重影響，而他們5月都曾接待到訪中東的美國總統川普。沙國作為全球最大石油出口國，對美軍行動表達「高度關注」，強調應盡全力遏制局勢。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）則對美方動武表達「極度震驚」，強調此刻正值危險關頭，「唯一的出路是外交，而唯一的希望是和平」，警告衝突迅速失控的風險漸增，將對平民與國際和平帶來災難性後果。

除中東國家外，全球多國紛紛對美方行動表態。俄羅斯批評美國「不負責任」危險升級，巴基斯坦指控美國「違反所有國際法準則」，古巴與委內瑞拉也強烈譴責美軍轟炸。而紐西蘭、澳洲、法國、德國、義大利及歐盟等齊聲呼籲重返談判桌，避免戰火蔓延。

以色列總理納坦雅胡則是對川普表達祝賀，稱讚他出手阻止「全球最危險政權獲得最危險武器」。烏克蘭也稱為防止德黑蘭發展核武，美國與以色列對伊朗的打擊是正當的，「烏克蘭深信必須中止伊朗核計畫，讓他們再也無法對中東或其他任何國家構成威脅。」