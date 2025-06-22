雙囍同慶　靈鷲山42周年慶暨福城開城

文／賴芃縈 編輯整理





靈鷲山今天舉辦開山42周年慶暨福城歡喜開城儀式，逾千人齊聚一堂福氣傳承，體驗山海間幸福滿滿的「福味」活動，同時啟動「有FU 生活節」市集、音樂展演、藝術精彩系列，活動一路high到8月，體驗生活可以很佛、很有FU、很有福。

今年周年慶主題「幸福啟城」，從上午8點的「朝向幸福」千人大朝山啟程，重新找回人與土地的深厚聯繫，每一步的虔誠頂禮跪拜，憶念當年開山初心，也代表靈性覺醒，讓每個腳印都成為生態永續的見證，同時開放聖山導覽、殿堂巡福之旅、莊嚴共修《普門品》為萬物祈福。

現場貴賓冠蓋雲集，內政部宗教及禮制司司長林清淇、交通部東北角風景管理處處長游麗玉、天帝教樞機主教蔡光思、新北市政府民政局主任秘書陳怡君、貢寮區長柯建輝、福隆福容大飯店總經理戴瑞宏、拱南宮主委楊吳玉華、東興宮主委林秀蘭等人到場共享喜氣。

林清淇司長致詞表示，靈鷲山在開山住持心道法師帶領下，重視宗教交流、公益慈善和環境生態，祝福福城成為東北角心靈和生態旅遊的地方。





周年巡福、造福、迎福 朝山×共修×靈性演出



周年生日饗宴中，人人共同見證「幸福啟城」開啟，一起「巡福、造福、迎福」。宗風表揚生活禪者、大悲行者、朝山力士，他們都為靈鷲山「慈悲與禪」立下最佳典範。波穩尼威皇家寺院探照坤莫迪 (Montri)、探照坤阿寧曼( Anilman)和探帕庫艾力克（Eric）3位尊者贈送「和平佛」給心道法師，並獲頒顧問證書。

精彩展演邀請原民歌手芮斯．米靈岸以歌聲詮釋天地共融的「靈性之聲」，呼應心道法師「靈性即生態」理念。活動在《三寶頌》聲中，大家共切蛋糕同祝靈鷲山42周年生日快樂！



見佛、生福、好有FU 福氣在人間流動



近午時分，福城正式開城，在陽光、海風與祝福中，打開山海福地的靈性之門。常住法師帶領大眾到廣場送祝福給福城，「雙龍搶珠」鼓樂表演，雙龍盤旋、珠光閃耀，象徵福城開城吉祥與圓滿，貴賓將手上「五福旗」掛到祈福牆，人人高舉「萬福風車」傳遞祝福，旗幟飄揚、風車轉動，代表福氣在人間流動，幸福種子遍灑十方。



隨後，由現場多位優質表演音樂家們，以溫柔又充滿力量樂聲，為市集豐富好食攤位揭開幸福序幕，大家一起享受熱情陽光、美食和手作饗宴，還有蔬食與環境友善的KOL進行Podcaster對談、音樂專場，也可走進福城來一趟AR科技互動、五感交織旅行，感受舉頭見佛、佛法智慧跳出經典的身歷其境，讓您看得見佛法、摸得著祝福、玩得開心的沉浸體驗！

福氣傳承啟動心願 照亮台灣連結世界

隨即啟動「有FU生活節」五大主題體驗活動，包括：「有FU市集」、「有FU食光」、「FU光靜心」、「有FU童樂會」、「日常FU光禪體驗」，從主題市集、百人靜心、森林餐桌、親子說故事劇場、頌缽行禪和抄經品茶體驗，各種角色和文創商品打造充滿靈性氛圍的「福臨靈性村」，希望透過五感沈浸式體驗，啟動新生活的風格型態。

靈鷲山當家常存法師說，福城開城、玉佛開光，是啟城也是啟程，象徵靈鷲山法脈相傳的新里程，是靈性覺醒的新起點，每段旅程都是生命的轉化之路，更是一次心願啟動，啟動對生命更深的理解、對地球更大的關懷、對眾生更廣的慈悲。

祈願未來福城成為台灣的心靈燈塔，祈願人人從福城出發、讓流動的福氣，走入社區家庭、社會，照亮台灣，連結世界，讓每位走進福城的人，不管來自哪裡？為了什麼原因？都能找到一份安靜、力量和再出發的勇氣。

▲靈鷲人慶周年，「朝向幸福」大朝山在山海之間幸福啟程！（靈鷲山佛教教團提供）

▲心道法特別頒發顧問聘書給波穩尼威皇家寺院探照坤莫迪 (Montri)、探照坤阿寧曼( Anilman)和探帕庫艾力克（Eric）3位尊者。（靈鷲山佛教教團提供）

▲福城開城，常存法師和貴賓在祝福牆掛上平福旗，高舉「萬福風車」傳遞祝福。（靈鷲山佛教教團提供）