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10多年友「慣性遲到30分鐘↑」！她崩潰：連騙時間都沒用

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲原PO一位逾十年好友，長期有著「遲到」的毛病。（示意圖／Unsplash）

文／CTWANT

時間觀念差？一名女網友發文抱怨，自己有位交情超過10年的好友，總是「慣性遲到」，即使大家提前提醒、調整相處方式，對方每次聚會仍常遲到20、30分鐘或以上，甚至連好友家人也有類似情況，讓她無奈直呼，「這種習慣到底怎麼養成的？」

原PO在Dcard以「慣性遲到到底是怎麼養成的？」為題發文，表示自己有個認識超過10年的好友，對方個性很好、單純且處處替人著想，兩人的相處時也很有話聊、氣氛融洽，但對方多年來時間觀念很差、總是遲到。原PO進一步表示，兩人每次約見面，對方幾乎都會遲到20至30分鐘，有時甚至會遲更久，例如雙方某次跟其他朋友相約出遊，大家提前告知1個比實際集合時間早半小時的「假時間」，想讓對方體會等人的感受，結果對方最終仍遲到1個小時。

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儘管好友的時間觀念近5年多有改善，對方的遲到時間大多控制在10分鐘內，有時甚至可準時赴約，讓原PO感受到好友其實也在努力提整習慣。但原PO後來發現對方家人也存在相似情形，例如她約該好友及對方姊姊吃飯，大家明明1周前就已敲定時間，姊姊當天竟遲到2個小時，而原PO最後則因另有行程離席，根本沒見到姊姊，事後也對此不禁疑惑，「這種時間觀念是不是改不了？」

貼文引起大量網友共鳴，有人認為慣性遲到與性格有關，「可能是即使她遲到，你們還是會繼續行程繼續包容她，所以她幹嘛早到」、「慣性遲到的人對不熟的人認為反正不熟，對方也不會對我發脾氣；對熟悉的人認為很熟，所以遲到也沒差」、「真的會替人著想的人才不會遲到」。

也有過來人分享實例，「我有個朋友也是慣性遲到，大家後來一起出國，我們就不管他，時間一到就繼續行程，從此他再也沒遲到過」、「我朋友是慣性遲到，半小時、1小時都正常，既然改變不了他就乾脆大家都遲到，這樣就沒有遲到的人」。

另一方面，還有人推測，慣性遲到可能與先天因素及疾病有關，「有一說是這類人的心理時鐘比一般人慢，例如不看鐘默數60秒會比一般人慢很多，我也屬於這類人，而且出門會需要思考一下才能踏出去就更花時間」、「她有ADHD（注意力不足過動症）嗎？我有個前任和1個朋友有這個狀況，每次遲到都是以小時計，他們會被很多東西搞到分心，之後就忘了時間」、「會不會是ADHD（注意力不足過動症），因為ADHD天生沒有內建的時間感，除非後天努力訓練，不然一輩子都會一直遲到」。

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