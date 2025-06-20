快訊／北市內湖飆36.4度　8縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對8縣市發布高溫警示，其中因各地天氣晴朗炎熱，今（20）日白天新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、苗栗縣、雲林縣、台南市為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，截至目前，今日最高溫出現在雙北，台北市內湖中午12時10分飆到36.4度，新北市屈尺中午12時30分同樣有36.4度。另外，北市信義測站上午11時40分測到36.2度，但因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：20日白天

＊高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣

＊高溫黃色燈號：台北市、苗栗縣、雲林縣、台南市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多仍為多雲到晴，迎風面的台東及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區午後則有局部短暫雷陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢發生的機率。

天氣持續悶熱，各地高溫約32至35度，尤其大台北、中南部及花蓮、台東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約25至27度。



資料來源：氣象署