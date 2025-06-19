「國家認證」居家必備避難包？　消防署警告可罰2500萬：沒販賣

▲消防署聲明：沒販賣或認證避難包。（圖／消防署）



記者許力方／台北報導

末日倒數？日本知名漫畫《我所看見的未來》預言7月5日將發生災難大地震，引發社群瘋傳討論，近日「避難包」受到關注大賣，衝上網購熱搜，當中有數個網路購物平台宣稱避難包為「內政部建議規格」。對此，消防署嚴正澄清，沒有販賣或認證任何品牌的緊急避難包規格。

消防署19日發布聲明，近日有數個網路購物平台宣稱其販售之緊急避難包為內政部建議規格等內容，消防署並未對外建議緊急避難包品牌或認證商品規格及販售緊急避難包，若有標榜內政部或內政部消防署等皆為詐騙訊息。

消防署強調，民眾可依據自身家庭成員、居住環境的潛在風險，像是地震、颱風、火災等，以及個人經濟能力，來準備最適合自己的防災用品，未來將持續透過「消防防災館」網站、社群媒體及各式宣導活動，提供「緊急避難包」的準備指引與建議清單。

消防署嚴正呼籲廠商，勿使用內政部、內政部消防署或機關政府名義販售緊急避難包，否則將依公平交易法第21條及第42條等相關規定辦理，得處新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰。

▼AIT籲準備避難包。（圖／翻攝臉書／美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung）

