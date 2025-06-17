快訊／國家警報響！新北宜蘭大雷雨轟2小時　防冰雹強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（17日）中午12時10分針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也同步針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午2時10分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

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氣象署表示，今天持續是西南風影響，且水氣偏多、天氣不穩定，西半部有局部陣雨甚至雷雨，而其他地區多雲有局部午後短暫雷陣雨，各地午後易有短延時強降雨，並有局部大雨的機率，其中桃園以北、東北部地區雨勢最明顯，有局部豪雨發生的機率，請注意天氣的變化，外出請攜帶雨具備用。

大雷雨區域

新北市：石碇區、坪林區、雙溪區、烏來區

宜蘭縣：宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉

山區暴雨區域

新北市：坪林區

宜蘭縣：頭城鎮、礁溪鄉

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）



資料來源：氣象署