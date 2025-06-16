　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

▲曾傳傑父子三人同年畢業中原設計學院

▲曾傳傑父子三人同年畢業中原設計學院。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

6月校園驪歌響起，中原大學設計學院出現曾傳傑與兒子曾煜品、曾琨昱3人，分別就讀中原大學室內設計研究所、建築學系與地景建築學系，同時穿上碩士袍與學士袍畢業，除為設計學院增添亮點，也展現中原設計學院兼容世代、引領創新的教育精神。

中原大學16日指出，來自高雄的曾傳傑年輕時就熱愛藝術，高中選擇北上念復興美工，1994年創立班堤設計公司，2005年自樹德科大室設系畢業，曾任高雄市空間藝術學會理事長，2008年將事業版圖跨足對岸，成立上海班果實業有限公司，並在高雄、桃園均設服務據點。

▲曾傳傑父子三人同年畢業中原設計學院

▲曾傳傑(右2)與兒子曾煜品(左)、曾琨昱(右)及指導教授陳其澎。（圖／中原大學提供）

2019年在好友的推薦下，曾傳傑報考中原大學室設所。雖因工作忙碌延宕了4年才完成論文，但也因緣際會，與兩位兒子在同一年圓夢畢業，成為人生中最難忘的共同回憶。

曾家大兒子曾煜品原本就讀高雄科技大學土木系，因為對空間建築的熱愛，2020年轉學進入文化大學建築系，隔年再參加轉學考進入中原大學建築系。二兒子曾琨昱則是因第一年學測成績不理想，隔年重考透過申請入學錄取中原地景建築系。父子三人以不同背景、共同目標，在中原大學設計學院一同完成學業，成為今年設計學院的亮點。

中原大學設計學院副院長陳歷渝表示，設計學院不乏父子檔或父女檔，例如現任桃園市建築師公會理事長高志揚是中原建築系的優秀校友，兒子今年也自中原室設系畢業。而曾傳傑與兒子，一家三人今年同時畢業自設計學院的三個系，堪稱有史以來第一例，也傳為設計學院「一門中原」的佳話。

中原大學設計學院涵蓋建築、室內設計、商業設計、地景建築、文創設計等領域，具備完整的設計教育體系，強調理論與實作結合、專業與跨域整合，吸引來自不同年齡層與產業背景的人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包
雪隧超誇張一幕！　母女下車開打
Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的
新北驚見全裸男！手拿雨傘閒逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

嘉義縣議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

用聲音記錄教育旅程！　台南「教育新風貌」廣播喜迎300集

反毒績優全國第一！　台南五校獲教育部肯定打造無毒校園典範

活絡社區氣氛！「老人行動車」歡唱服務深入嘉義縣山海區

南投恙蟲症確診3例　議員要求加強公共空間除草

嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

嘉義縣議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

用聲音記錄教育旅程！　台南「教育新風貌」廣播喜迎300集

反毒績優全國第一！　台南五校獲教育部肯定打造無毒校園典範

活絡社區氣氛！「老人行動車」歡唱服務深入嘉義縣山海區

南投恙蟲症確診3例　議員要求加強公共空間除草

嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

【博愛座讓了還被罵哭】紅衣婦狂碎念＋拍照！國中生當場落淚

地方熱門新聞

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

台南男夜闖北區民宅女子嚇到不敢回家住

金門首創生育贈禮 免申請、免等待、現場即領

龍岡清真寺伊斯蘭文化交流　分享信仰

台南東山住宅清晨傳火警！疑焚燒金紙釀禍無人傷亡

菲律賓國慶嗨翻新北　大都會公園變身達人秀

疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔建議為2個月

新北全面掃蕩獸鋏　動保處籲檢舉違法陷阱

新樓醫院歡慶創院160週年賴清德感恩始終充滿愛與信仰

南科營收破9千億！AI助攻寫歷年同期新高

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

力挺清寒學子大觀音亭暨興濟宮頒獎33位青年才俊

新北農創所「有種茶」推限定茶體驗

咖啡裡拉出夢想！長榮女中學生通過中階認證

更多熱門

相關新聞

中央警大警正班33期開訓　父子三人同框

中央警大警正班33期開訓　父子三人同框

中央警察大學警正班33期於今日舉辦開訓典禮，受訓學員林乙皓返回接受分局長訓，他的大兒子林新哲現就讀警大3年級91期交通系，二兒子林心鈺則是警大2年級92期行政系學生，可說是標準的警察世家。今日，林乙皓回到警大受訓，形成難得一見，父子三人同在警大受訓、就讀的特殊畫面。

曾傳傑美麗發現「手繪數位版畫」

曾傳傑美麗發現「手繪數位版畫」

關鍵字：

曾傳傑父子三人中原設計學院

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

即／板橋賓士車禍！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面