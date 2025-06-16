「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

▲曾傳傑父子三人同年畢業中原設計學院。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

6月校園驪歌響起，中原大學設計學院出現曾傳傑與兒子曾煜品、曾琨昱3人，分別就讀中原大學室內設計研究所、建築學系與地景建築學系，同時穿上碩士袍與學士袍畢業，除為設計學院增添亮點，也展現中原設計學院兼容世代、引領創新的教育精神。

中原大學16日指出，來自高雄的曾傳傑年輕時就熱愛藝術，高中選擇北上念復興美工，1994年創立班堤設計公司，2005年自樹德科大室設系畢業，曾任高雄市空間藝術學會理事長，2008年將事業版圖跨足對岸，成立上海班果實業有限公司，並在高雄、桃園均設服務據點。

▲曾傳傑(右2)與兒子曾煜品(左)、曾琨昱(右)及指導教授陳其澎。（圖／中原大學提供）

2019年在好友的推薦下，曾傳傑報考中原大學室設所。雖因工作忙碌延宕了4年才完成論文，但也因緣際會，與兩位兒子在同一年圓夢畢業，成為人生中最難忘的共同回憶。

曾家大兒子曾煜品原本就讀高雄科技大學土木系，因為對空間建築的熱愛，2020年轉學進入文化大學建築系，隔年再參加轉學考進入中原大學建築系。二兒子曾琨昱則是因第一年學測成績不理想，隔年重考透過申請入學錄取中原地景建築系。父子三人以不同背景、共同目標，在中原大學設計學院一同完成學業，成為今年設計學院的亮點。

中原大學設計學院副院長陳歷渝表示，設計學院不乏父子檔或父女檔，例如現任桃園市建築師公會理事長高志揚是中原建築系的優秀校友，兒子今年也自中原室設系畢業。而曾傳傑與兒子，一家三人今年同時畢業自設計學院的三個系，堪稱有史以來第一例，也傳為設計學院「一門中原」的佳話。

中原大學設計學院涵蓋建築、室內設計、商業設計、地景建築、文創設計等領域，具備完整的設計教育體系，強調理論與實作結合、專業與跨域整合，吸引來自不同年齡層與產業背景的人。