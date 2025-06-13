快訊／現場畫面曝光！逢甲大學樹倒壓4學生　材料系碩一生命危

▲逢甲大學校園內路樹倒塌，現場畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
記者白珈陽、鄧木卿、戴若涵／台中報導
逢甲大學13日下午5時03分左右發生一起意外！警消接獲通報，校內有大樹倒下，疑似壓到2名學生，立即趕赴現場處理。警消趕抵後發現，現場有4人遭壓住，其中一名年約20歲的男學生受有嚴重傷勢，當場失去生命跡象，其餘3人受有輕傷。
稍早現場畫面曝光，只見整顆大樹連根拔起倒下，警消出動電鋸鋸樹，再將受困學生拉出，另外，初步了解，命危學生為材料系碩一生，目前送醫搶救中。
▲逢甲大學校園內路樹倒塌，現場畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
記者白珈陽、鄧木卿、戴若涵／台中報導
逢甲大學13日下午5時03分左右發生一起意外！警消接獲通報，校內有大樹倒下，疑似壓到2名學生，立即趕赴現場處理。警消趕抵後發現，現場有4人遭壓住，其中一名年約20歲的男學生受有嚴重傷勢，當場失去生命跡象，其餘3人受有輕傷。
稍早現場畫面曝光，只見整顆大樹連根拔起倒下，警消出動電鋸鋸樹，再將受困學生拉出，另外，初步了解，命危學生為材料系碩一生，目前送醫搶救中。
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