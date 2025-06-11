快訊／「吃便當」是暗號！關務署八里分關公務員收賄　21人起訴

▲關務署基隆關八里分關辦事人員收賄案，士林地檢署起訴21人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官林思吟追出關務署基隆關八里分關的重大收賄案件，歷經數月深入追查，發現該分關共有10名關務人員，橫跨辦事員、關務員至課員等層級，長期與11名報關業者勾結，犯罪期間長達3年，收賄金額累計逾百萬，今（11）日依《刑法》、《貪污治罪條例》等將21人起訴。

據了解，辦案起因於政風單位接獲匿名檢舉，指八里分關內部疑似有查驗人員與報關業者「互通款曲」，通關速度異常、查驗比例偏低，引起注意。檢舉人指稱，特定業者「總是知道何時要查、誰來查」，懷疑查驗資訊外洩，甚至有人「吃便當」就能讓貨物放行。

法務部廉政署介入蒐證後，陸續鎖定多筆可疑報單與金流異常帳目，並於2023年中移交士林地檢，由檢察官林思吟與劉東昀（現任新北地檢主任檢察官）分案指揮偵辦。檢廉團隊歷時數月，透過佈點監控、通訊紀錄、實地搜索，逐步查出這條盤根錯節的「官商貪瀆鏈」。

職級 姓名 原任職務 課長級 李○被告 業務課課長 課長級 邱○被告 查驗課課長 副課級 黃○被告 查驗課副課長 關員級 高○被告 查驗人員 關員級 陳○被告 查驗人員 關員級 黃○被告 查驗人員 關員級 許○被告 查驗人員 關員級 黃○被告 查驗人員 關員級 陳○被告 查驗人員 關員級 胡○被告 查驗人員

檢方查明，八里分關至少自2019年9月起，便有多名關員接受業者賄賂，提供查驗便利、提前通關，甚至協助偽造或隱匿貨物品項以逃避稅責。報關業者為順利進口電子菸、動物疫苗、辣條、保健品等違規商品，會以紅包、現金、實物等方式行賄，部分關員甚至「按件收費」，每件報關案件收取數千至上萬元回扣。

其中關員江○益向業者索取補光燈棒作為放行條件；郝○國分別收受電池、手套與襪子等，並涉嫌侵占業者遺留的保健品；顏○興則於查扣霧化彈後未依程序處理，私自攜回。范○鈞更洩漏查驗系統資訊，讓業者提早因應。多位關員除協助變更稅則分類、指導資料調包外，甚至允許「事後補文件」、「口頭先通關」等手法，嚴重損害國境安全與稅收公平。

檢方強調，查緝過程中除扣得帳冊與現金紅包，更發現雙方通訊軟體對話中，常以「吃便當」、「跑一趟」等詞彙作為行賄代號。單一關員收賄金額最高達45萬元，其他人員不法所得亦高達數十萬元，總計超過百萬元。

另有報關業者大規模冒用個資申報貨品，包含600餘筆報單，涉嫌違反個資法、偽造文書及業務登載不實等多項罪名。這些業者有的係集團負責人、有的掛名代表，亦有實際負責通關申報之主管與員工，長期與八里分關關員往來密切。

涉案公務員職級橫跨辦事員、關務員、課員與副課長、課長等層級，顯示體系內部控管形同虛設。其中邱○豪、范○鈞、顏○興等3人至今仍否認犯行，其餘7人多數坦承部分不法事實，並有退回犯罪所得。

檢方依各被告涉案情節、金額、犯行次數與配合度等條件，建請法院依法審酌量刑，並提醒依《貪污治罪條例》，如涉職務上詐取財物或違背職務收賄，最重可判處無期徒刑或十年以上重刑。