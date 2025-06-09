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網問「恐嚇信」嫌犯找到沒？　沈柏洋：再問一次就告你

▲▼沈伯洋 發言 國民黨團提案邀請卓榮泰到立法院報告國防預算10gdp 大體討論。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋4月17日在臉書發文，聲稱收到一封恐嚇信，要對他的妻女動手。近日，一名網友在沈伯洋留言詢問是否找到寄信者，卻讓沈伯洋突然爆氣，「繼續再問恐嚇家人，我一定告，因為你們就是一直不斷地暗示是自導自演」。

一名網友近日在沈伯洋的臉書留言，「兩個月了，恐嚇家人的網友到底找到了沒？」

對此，沈伯洋回應，「繼續再問恐嚇家人，我一定告，因為你們就是一直不斷地暗示是自導自演，但案子都已經在警政署了，我現在已經警告你了，你再留一次我一定告」。

沈伯洋說，「你們留言的方式根本不是在關心，不然我們就來法院看到底什麼叫做關心？你很常在這邊留言，完全就是在暗示自導自演，已經是成年人了，自己講話自己就要負責。」

網友看完紛紛留言，「這是可以告的喔，刑法第987條，依法可以告訴老師， 最高判罰上課罰站30秒，全案可上訴」、「這個立委怎麼老是喜歡告人家，我都不知道這要告什麼了，問你進度也不行」、「你可以問問，為什麼問陳菊4小時就抓到了，恐嚇的到現在抓不到，是不是被吃案了，被吃案要譴責警政署啊，效率差這麼多」。

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