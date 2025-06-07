93歲阿北騎腳踏車闖國1「還逆向上國10」　民眾嚇壞警及時攔截

▲93歲的潘姓男子今晨騎乘單車誤上國道1號外，還逆向騎行至國道10號，所幸國道警方及時發現並成功攔截。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今天清晨，國道驚傳一起腳踏車誤闖事件，一名高齡93歲的潘姓男子，不僅騎乘機車誤上國道1號，甚至騎上國道10號逆行1公里，所幸國道警方及時發現並成功攔截，才避免了更嚴重的事故發生。

第五公路警察大隊勤務指揮中心於今天(7日)上午5時45分接獲通報，指出國道1號北向367公里處路肩驚見一名單車騎士。警方獲報後立刻調派巡邏車前往查證。隨後，南區交通控制中心又再度緊急通報表示，該名腳踏車騎士竟已逆向行駛至國道10號東向2公里處，情況相當危急，巡邏車立刻加速趕往，最終在國道10號東向3.1公里處的鼎金系統路段，成功將單車騎士攔下。

經警方查證，這名單車騎士為高齡93歲的潘姓男子，他表示，因不熟悉路況才誤上國道，警方已依規定對其開出罰單，並將依涉嫌《刑法》公共危險罪函送高雄橋頭地方檢察署。

第五公路警察大隊提醒廣大用路人及腳踏車騎士：腳踏車是嚴禁行駛於國道上的！ 根據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定，若有腳踏車騎士行駛或進入高速公路、快速公路等管制道路，將處以新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。

警方再次呼籲，若腳踏車騎士不慎誤上國道，請務必立即將車輛停靠至路肩，切勿繼續行駛。人員應迅速移動到護欄外的安全地點等候，並立即撥打110報案電話或1968通報國道相關單位前來協助，以確保自身及其他用路人的交通安全。