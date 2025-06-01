國道飆到160！7天3次超速被拍挨罰3萬6　提告拚翻盤吞敗

▲高雄高等行政法院 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

王姓駕駛於113年1月12日、1月14日及1月18日上午時段，分別駕駛自小客車輛行經國道10號西向15.9公里處時，因超速行駛，被警方設置之移動式測速儀拍到時速160公里、149公里及141公里，明顯超過該路段時速100公里的速限40至60公里，違反《道路交通管理處罰條例》第43條規定。對此，國道公路警察局竹田分隊依據測速儀器紀錄及現場示意圖開立3張舉發通知單，後經主管機關審查後裁處每案罰鍰新台幣1萬2千元，並應參加交通安全講習。

王不服處分，主張現場無明顯測速告示，且在天橋上連續拍攝兩輛車，認為未充分提醒用路人注意限速，也不清楚限速規定已變更。遂於法定期限內提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，警方於國道10號西向16.3公里設置「警52」測速預告告示，並於其後方400公尺架設合法合格之雷射測速儀器進行測速，所有告示及速限標誌均依法設立於明顯處，未被遮擋或隱匿，符合《道交條例》第7條之2相關規定。且雷射測速儀器已通過經濟部標準檢驗局認證，有效期限涵蓋取締時間，具有法律效力，數據可信。

法院經審理認為，被告舉證資料完備，測速儀位置、超速距離及標誌設置均依法合規，且駕駛人應自負查明速限與遵守交通規則之責。原告連續違規三次，亦無證據證明警方執法方式違法或標誌設置不明。因此，原告訴請撤銷處分無理由，判決駁回原告之訴，維持原行政處分。