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胃癌逐漸年輕化！　醫揭「關鍵元凶」：成為致癌溫床

胃癌逐漸年輕化！醫揭現代飲食習慣恐為元凶：經常吃外食

▲長期以來被認為多發於高齡族群的胃癌，近年卻逐漸年輕化。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

長期以來被認為多發於高齡族群的胃癌，近年卻逐漸年輕化。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，全球數據顯示，40歲以下族群罹患胃癌的比例正悄悄上升，「經常吃外食的人，腸胃菌群會出現幾個危險訊號」。

黃軒在臉書粉專指出，根據《全球疾病負擔研究2019》統計，2015至2019年間，40歲以下人群的胃癌發生率已有1.39%的顯著上升。此外，從1990年至2019年，15至39歲的青少年與年輕成人胃癌新發病例亦有增加趨勢。以國別來看，中國年輕族群的年發生率上升了0.3%，而美國女性的發生率則以每年0.4%的速度上升。

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醫界也逐步意識到，導致這股「年輕化」趨勢的，不再只是基因與幽門螺旋桿菌等傳統風險因素。越來越多的年輕患者並沒有明確的家族病史，也未曾感染幽門桿菌，這使得研究者將目光轉向現代飲食與生活習慣。長期飲食不規律、偏好高油高鹽食物、蔬果攝取不足，以及仰賴外送平台成為日常飲食來源，這些看似便利的選擇，正在悄悄改變人體腸胃的微生態系統。

黃軒強調，這不僅僅是消化系統的局部問題，而是一場全身性、長期性的「微生態失衡」。外食中常見的高糖、高油、高鹽成分，搭配各式食品添加劑，正在改變人體腸道內的菌群組成。研究顯示，這樣的飲食型態會導致好菌減少、壞菌滋長，造成慢性發炎，進而破壞胃黏膜的防禦能力。一些常用的食品添加劑如乳化劑CMC與P80，更會持續刺激腸胃，誘發低度發炎反應與代謝異常，最終可能成為致癌的溫床。

黃軒形容，腸道菌群的多樣性同樣受到衝擊，就如同一個班級只剩下一種社團，當腸道面對不同挑戰時便難以調度出對應的「細菌兵力」，抵禦疾病的能力自然下降。而這類不健康的菌群環境，還可能產生對人體有害的毒素，長期累積對胃黏膜造成傷害，增加細胞突變與癌變的風險。這些過程往往在無聲無息中進行，如同溫水煮青蛙，等到身體出現明顯不適時，往往已經為時已晚。

黃軒也提醒，從生活中其實可以觀察到腸胃健康的變化，例如若排便習慣出現異常，糞便變得黏稠、有異味、不成形或顏色異常，甚至經常便秘，就可能是腸道菌群已出現失衡的徵兆。另外若三餐時間經常不固定、長期熬夜吃宵夜或頻繁依賴外食，也都會打亂腸胃菌群的作息，削弱它們正常的保護與修復機制。

年輕族群應及早調整生活方式。建立規律的飲食習慣、減少深夜進食，並多攝取蔬果與膳食纖維，是維持腸胃菌群健康的關鍵。而透過腸道菌群檢測與胃鏡檢查，也能及早掌握腸胃道潛在風險，及早介入，「吃飯雖是日常小事，卻也是身體自我塑造的過程。」每一次餐點的選擇，不只是味覺的滿足，更是對腸胃微生態系統下達的訊號。

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