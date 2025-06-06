吃Buffet見「台灣人1習慣」　外國人傻眼！全場秒懂：台灣限定

▲民眾把手機放在桌上，人卻離開座位。（圖，下同／網友授權引用）



記者施怡妏／綜合報導

台灣治安一向不錯，有些習慣甚至會讓外國人看傻眼。一名網友表示，到Buffet用餐，發現附近的客人離開座位時，居然直接將手機放在桌上，這樣的行為讓外國朋友感到相當驚訝。對此，許多網友貼出照片，這在咖啡廳、餐廳很常見，甚至還有人會用手機、筆電佔位置。

網友（Vivian米米恩）在Threads發文，在Buffet座位區拍下照片，座位上沒有人，大家都去拿餐點，不過居然有人將手機大喇喇地擺在桌上，她忍不住驚呼，「台灣人吃自助餐真的都這樣的，我的前後左右都這樣，我的南非朋友肯定很吃驚」。

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貼文曝光，不少網友表示，常常在餐廳會看到一樣的畫面，「還會下意識幫暫離的人看著」、「整桌都手機錢包鑰匙放著，去拿醬料」。還有網友分享曾被偷的東西，「會被偷的是早餐宵夜和雨傘」、「有一次剛買完鹹酥雞，鑰匙插在車上去超商買飲料，買完出來鹹酥雞不見了，鑰匙一樣還插在上面」、「在台灣不會拿別人手機，但是我擦機車的抹布每次下雨天就被偷，自從用了我老公內褲就沒被偷過了」、「我被偷過最瞎的是拜土地公的供品」。

不過也有網友提醒，重要物品最好還是隨身攜帶，「儘量還是不要，台灣人大概不會拿，但台灣不是只有台灣人啊」、「我是不敢手機這樣放，避免引誘人犯罪，也不想不見」、「雖然台灣治安真的是好，但我人生中在台灣被搶過一次包包，真的是會有PTSD，不管任何東西都不會離開身邊」。

事實上，之前曾有網友整理出，在台灣最容易被偷的4樣東西，分別是雨傘、衛生紙、機車上的抹布，以及安全帽，尤其是掛在機車上的飲料跟食物，很常被路人順手牽羊拿走；此外，遇到下雨天，機車上的抹布也一定會不見。

本文獲得網友「Vivian米米恩」授權轉載。

