Sandisk Creator Series 創作者系列7新品登場

記者蘇晟彥／台北報導

Sandisk 5日舉辦新品上市記者會，在會上指出，近年創作者數量不斷增長，針對不同階段、不同場合的創作者，對於儲存設備有不同需求，例如手機創作者就仰賴方便、專業創作者就依賴高速記憶卡等，推出專為創作者量身全新儲存方案 「SanDisk Creator Series」，同時將外裝顏色更改為藍紫色，從SSD、 microSD到USB-C™ 隨身碟，將因應不同創作需求順應而生。

▼SanDisk 推出 Creator Series系列新品，同時將原本以黑色基底的美術設計更改為較活潑的藍紫色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼現場也邀請創作者經驗分享。



SanDisk Creator Phone SSD（MagSafe 外接式 SSD）

這款全新 SSD 專為在移動中創作的使用者所設計，可輕鬆吸附於支援 MagSafe 的智慧型手機，容量最高 2TB1，提供高達 1,000MB/s2 的讀取速度與 950MB/s2 的寫入速度，創作者可直接以 Apple ProRes 錄製 4K 60fps 高畫質影片至 Creator Phone SSD 並即刻編輯，無須等待7。無論何時迸發靈感，這款裝置都足夠堅固可靠，配備耐用矽膠外殼，最高三公尺防摔保護，以及 IP65 級的防水防塵功能3。為了進一步簡化編輯流程，使用者可免費享有一個月的 Adobe Creative Cloud4 服務。SanDisk Creator Phone SSD（MagSafe 外接式 SSD）1TB1（建議售價為 NT$3,988）與 2TB1（建議售價為 NT$5,888 元）。

SanDisk Creator microSD™ 記憶卡

提供最高 1TB1 的容量，專業級效能協助創作者輕鬆拍攝令人驚豔的 4K5 與 5.3K5 高畫質影像，並搭配 SanDisk QuickFlow™ microSD UHS-I Card USB-A 讀卡機（需另外購買）進行極速檔案傳輸。SanDisk Creator microSD™ 記憶卡 128GB1（建議售價為 NT$599 元）、256GB1（建議售價為 NT$969 元）、512GB1（建議售價為 NT$1,699 元）、1TB1（建議售價為 NT$3,499 元）。



SanDisk Creator SD UHS-II 記憶卡

專為需要拍攝專業級相片與影片的創作者所設計，這款高效能記憶卡提供最高 1TB¹ 的容量，具備卓越的穩定性，使拍攝、後製編輯到發布都迅速流暢、無縫銜接。





SanDisk Creator Phone Drive 雙用隨身碟

這款產品完美符合多裝置協作的創作需求，主打 Lightning 與 USB Type-C™ 雙介面，提供高達 256GB¹ 的儲存空間，可有效管理高畫質相片、大量影片檔案或重要文件，在裝置間輕鬆轉移；搭配 Android™ 裝置上的 SanDisk Memory Zone 應用程式，自動備份所有珍貴檔案。



SanDisk Creator USB-C™ 隨身碟

配備萬用的 USB Type-C™ 連接器，專為追求效能與耐用性的內容創作者所打造，無論身在何處都能穩定使用，最高 1TB 的儲存空間，讓創作過程安心無虞。





SanDisk Creator Pro 行動固態硬碟

提供高達 4TB 的容量，使用者在高強度的創作工作流程中可兼顧速度、容量與耐用性；搭載強勁的 NVMe™ 效能，可有效傳輸、編輯和備份未壓縮影像、多機拍攝檔案與 AI 生成素材，使過程更順暢無礙。