經過路口覺得被行人罵　莽男揮拳打到他腦震盪！下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）去年7月間行經台北市信義區一處路口，因自認遭到當時正在等紅燈的行人A男出言辱罵，竟揮拳將人打到輕微腦震盪，連路過勸架的B男也遭打傷。台北地院法官日前審理此案，並依傷害罪，共2次，判處阿榮有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿榮自認遭到A男辱罵，竟揮拳打到對方輕微腦震盪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮與A男、B男均不相識，去年7月間他行經台北市信義區忠孝東路5段與基隆路口，因自認遭到當時正在停等紅燈的行人A男出言辱罵，一氣之下竟朝對方的頭部及臉部揮拳，導致A男受有輕微腦震盪症狀、臉部、頭部、頸部及右側上臂多處擦挫傷等傷害。

接著，阿榮看見A男報警，想要離開現場，雙方再度發生拉扯。恰巧路過的B男見狀，立刻上前勸架，結果也遭阿榮揮拳打傷，造成右眼眶挫傷。

台北地院法官認為，阿榮與A男發生糾紛，卻不思以理性溝通解決，反而動手打人，甚至連上前勸架的B男也受到波及，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，雖然與A男達成調解，但尚未依約履行，最終依2次傷害罪分別判處他有期徒刑3個月、2個月，合併應執行刑期為4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。