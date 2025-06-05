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柯文哲行動硬碟「小沈1500」成收賄關鍵？　北院今勘驗

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金、京華城容積獎勵等弊案遭押數月，台北地院將在今日（5日）加開準備程序庭，勘驗柯文哲的「A1-37」行動硬碟、便當會影像、都委會783次會議光碟等證據。

▲▼台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（15日）被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院今將勘驗柯文哲的行動硬碟內容。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方認為，柯文哲涉圖利京華城容積率，關鍵證據是柯行動硬碟內的「工作簿」EXCEL檔，這就是柯做的帳簿，而工作簿檔案記載，「日期2022/11/1-姓名小沈-數字、1500-公司-用途-經理人沈慶京」，可合理解讀為柯收取沈1500萬元賄賂。

檢方表示，這顆行動硬碟是在柯文哲家中的臥室扣得，內容包含柯及其父母的照片、過去柯在台大醫院任職的相關文件等等，均與私人有關，因此認定該行動硬碟的內容是柯的專屬私密文件。

此外，檢方指出，工作簿中「日期2022/11/1-姓名小沈-數字、1500-公司-用途-經理人沈慶京」的鄰近行列，有同樣以數字記載的部分，經傳喚多名證人確認，數字單位應為「萬元」，這可能是柯在收受賄款後親自記載的資料，因此決定聲請勘驗硬碟內的檔案。

台北地院將在今日（5日）加開準備程序庭，除了勘驗柯文哲的「A1-37」行動硬碟，還有便當會影像、都委會783次會議光碟。原本沈慶京的辯護人聲請勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊的光碟，但合議庭認為該光碟內容長達3小時，可能無法在今日勘驗完畢，因此諭知改期處理。

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