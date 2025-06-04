就任後掌握軍權　南韓總統李在明與軍方通話：緊盯北韓動向

▲南韓總統李在明4日在仁川住處，與聯合參謀議長金明秀通話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明當選後無過渡交接期，在中央選舉管理委員會（中選會）宣布當選後，直接正式就任。稍早，李在明與聯合參謀議長金明秀通話，象徵以總統身分獲掌軍權，他叮囑軍方應詳細掌握北韓（朝鮮）動向，且在防衛上必須維持滴水不漏的態勢。

根據《韓聯社》，南韓新任總統李在明今（4）日上午8時7分，在位於仁川市桂陽區的住處，接通來自聯合參謀本部議長金明秀的電話，正式以總統身分執掌軍權，他高度評價陸海空三軍和陸戰隊誓死捍衛國民生命財產安全，呼籲軍方未來應持續獲得全民的愛戴與信賴。

對於去年12月3日軍方在南韓前總統尹錫悅緊急發布戒嚴時的消極應對，李在明也給予高度讚賞，認為軍方能夠以效忠全民的心、消極應對上級所做出的不當命令，使得國家不至於陷入混亂。

對此，金明秀向李在明彙報北韓軍方最新動向，表示目前南韓軍隊在防禦態勢上沒有問題。

據悉，李在明將於稍後前往國立首爾顯忠院（類似我國忠烈祠）參謁，並預計上午11時（台灣時間上午10時）抵達位於首爾市汝矣島的國會議事堂，出席形式較為簡略的總統就職典禮。