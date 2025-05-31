指中國違反貿易初步協議　川普：會跟習近平通話

▲美國總統川普出席與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國前總統川普近日指控中國未遵守雙方達成的初步貿易協議，並表示將與中國國家主席習近平進行溝通，期望問題能夠獲得解決。

川普上午透過其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，回顧美中貿易談判背景。他指出：「兩週前，中國面臨嚴重的經濟困境！我施加的超高關稅讓中國幾乎無法在美國這個全球最大市場上進行交易。」他進一步表示，因為關稅的影響，中國的許多工廠被迫關閉，為了避免情況惡化，雙方快速達成了一份協議，使中國經濟得以穩定運作。

然而，川普在文中強調，中國後來完全違反了協議內容，並直言：「對某些人而言，這或許並不令人意外。當好人到此為止！」

下午，川普與馬斯克（Elon Musk）一同在白宮橢圓形辦公室召開記者會。面對媒體提問有關中國違反協議的具體情形時，川普表示，北京違反了協議中的「重要部分」，但未透露詳細細節。他補充道，相信自己會與習近平通話，希望能透過直接溝通化解這次的貿易爭端。

事實上，美中官員於5月10日至11日在瑞士展開貿易會談，雙方會後共同宣布了一系列暫時性的關稅調整措施。根據聯合聲明，美國將對中國輸美商品的關稅從145%降至30%；中國則將對美國銷售至中國的商品關稅從125%降至10%，此措施為期90天。同時，雙方同意設立對話機制以深入討論經貿關係。

然而，美中貿易談判似乎未能持續推進。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，雙方的談判目前陷入「短暫停滯」，並認為若要達成長期協議，川普與習近平的直接介入可能是必要的。