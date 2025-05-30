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DeepSeek半年內聲勢大降？　矢板明夫揭「乏人問津真相」

記者黃翊婷／綜合報導

各國AI不斷突破性能瓶頸，中國AI人工智慧軟體DeepSeek團隊日前剛釋出R1模型全新版本「R1-0528」。不過，日本媒體人矢板明夫發現，經過4個月，DeepSeek在全球範圍幾乎是「無人問津」，ChatGPT的用戶卻增長到8億，「這就是中國的『大外宣』。投入大量金錢，在短時間內集中宣傳，造成了一時的假象，但堅持不了多久，就露出真相了。」

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲矢板明夫認為，DeepSeek推出之後，後續討論度似乎並不高。（圖／路透）

矢板明夫29日在臉書發文表示，今年春節前後，DeepSeek的出現引起全球關注，導致美國華爾街的高科技股一跌再跌，甚至有人覺得中國科技已經實現「彎道超車」，並與美國拉開距離，還說「輝達的時代已經結束了」。

但經過4個月觀察，矢板明夫指出，他看到一份統計資料，發現DeepSeek在全球範圍內幾乎已經無人問津，反而是ChatGPT的用戶增長至8億，「那些之前信誓旦旦說DeepSeek要挑戰美國AI的人，如今也都消失得無影無蹤。」

矢板明夫認為，過去這幾年，中國推出三折疊華為手機、國產遊戲「黑悟空」、中國的動漫電影《哪吒》等等，剛推出時受到部分媒體推崇，還有網友試玩黑悟空之後直言「台灣絕對做不出來」，但過沒多久就沒再聽人提起黑悟空了，「這就是中國的『大外宣』。投入大量金錢，在短時間內集中宣傳，造成了一時的假象，但堅持不了多久，就露出真相了。」

據了解，DeepSeek在2023年11月推出第一個版本，今年1月推出DeepSeek-R1，聲稱性能媲美OpenAI的模型，一度引發全球關注；DeepSeek團隊近日釋出R1模型全新版本「R1-0528」，號稱在編程能力、設計生成與推理速度等多項核心維度均展現出強勁進步，成為目前中國少數能直面主流開源模型競爭的代表之一。

有句俗話說，「只有當潮水褪去時，才能知道誰在裸泳」。今年春節前後，中國的AI人工智慧軟體Deepseek引起了全球的關注，導致美國華爾街的高科技股一跌再跌。台灣的許多親中人士也在電視上大談特談，說中國科技已經實現「彎道超車」，與美國拉開了距...

矢板明夫俱樂部發佈於 2025年5月29日 星期四
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