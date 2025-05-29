端午關懷不缺席！士檢與犯保分會陪伴馨生人　致贈慰問金與物資

▲士林地檢與犯保士林分會攜手走入馨生家庭送關懷 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

端午將至，士林地檢署與犯保士林分會攜手展開送暖行動，由林志銜主任委員親自帶隊，走訪轄區20戶馨生家庭，致贈慰問金與物資，傳遞節日關懷。當多數人準備團圓之際，這群曾因犯罪事件飽受打擊的家庭，格外需要社會的溫柔陪伴。透過實地訪視以行動守護被害人家屬，讓溫情在佳節前夕悄然綻放，陪他們度過最難熬的時光。

其中一戶受訪家庭，是因一場車禍而命運劇變的大洋（化名）一家。年輕時的意外，讓大洋重創腦部，智力退化如孩童。年邁的父母不得不重新扛起照顧責任，而大洋的大學生女兒，不僅努力完成學業，更堅強地肩負起照護父親的重擔。這個家庭雖然辛苦，卻展現出堅韌與彼此扶持的溫情。

▼士檢張檢察長（左）與犯保林主委到府致贈端節慰問金，表達關懷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署張云綺檢察長聽聞大洋一家的故事後深感不捨，親自前往探視，鼓勵他們多參與分會舉辦的戶外活動，舒展心情。訪視當天，大洋父母還熱情分享自製的烤地瓜，讓在場人員感受到一股溫暖人心的樸實力量。林志銜主任委員當場邀請他們參加6月17日的「好馨情快閃市集」設攤，希望這份甜美滋味能溫暖更多人。

此外，法務部保護司洪信旭司長也特地撥冗，與張檢察長、林主任委員一同前往汐止，探視吳銘漢夫婦命案的遺屬吳東諺，致贈慰問金與營養品，傳達司法系統對被害家屬持續不輟的關懷。

▲法務部保護司洪信旭司長也特地撥冗，與張檢察長、林主任委員一同前往汐止，探視吳銘漢夫婦命案的遺屬吳東諺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

「每逢佳節倍思親」，對於失去摯愛的家庭而言，節慶往往是最艱難的時刻。犯保士林分會盼望透過這些實際行動，為馨生人點亮生活的一道光，讓他們知道，在痛苦與困頓的路上，並不孤單。

若您或親友有遭遇犯罪被害的情況，歡迎撥打保護專線：0800-005-850，我們將陪伴您勇敢前行。