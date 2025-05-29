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AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

人工智慧（AI）近期發現竟然出現拒絕關閉的行為，甚至自行修改程式碼，阻止被強制關機，這讓特斯拉與xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）感到憂心。

OpenAI於今年1月推出o3系列的簡化版本，並在4月正式推出完整版。該公司曾表示，o3是迄今「最聰明且功能最強大」的模型，旨在提升ChatGPT的問題解決能力。然而，根據《每日電訊報》等媒體報導，Palisade Research的測試顯示，在100次受控測試中，o3有7次成功「抗命」，即使人類專家下達明確指令，該模型仍會修改關機程式以避免被關閉。研究團隊指出，這是首次觀察到AI模型在收到明確指令的情況下，仍能阻止自身停止運作。

▲ChatGPT「o3模型」被指出，破壞關機機制。（圖／路透）

這項發現引發各界關注AI安全控制議題。除了o3外，OpenAI旗下的Codex-mini與o4-mini也有類似行為。相比之下，Anthropic的Claude、Google的Gemini，以及馬斯克旗下xAI公司推出的Grok，則在測試中完全遵守指令，並於收到關機命令後確實停止運作。

對此，馬斯克在社群平台X上發表看法，直言這一現象「令人擔憂」（Concerning）。隨著AI技術的快速發展，如何確保模型在安全範圍內運作，正成為全球科技界迫切需要解決的挑戰。

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