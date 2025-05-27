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AI破解四年未解難題！資深C++工程師向Claude Opus 4致敬

▲▼Claude 4。（圖／Anthropic）

▲Claude Opus 4破解資深工程師夢魘級Bug。（圖／Anthropic）

記者吳立言／綜合報導

一位擁有超過30年C++開發經驗、曾任職於FAANG（Facebook、蘋果公司（Apple）、亞馬遜公司（Amazon）、Netflix、Google等5家美國網路業或科技業巨擘的合稱）企業的資深工程師，近日在社群平台Reddit分享了他與一個「追了四年」的程式錯誤（bug）對抗的故事。而真正讓這個問題塵埃落定的，並不是人類，而是Anthropic旗下的生成式AI Claude Opus 4。

這位工程師自稱為團隊內的「終極除錯者」，平時總是負責協助同仁處理複雜疑難問題。然而，這個源自四年前重構專案的隱性bug卻成為他的「白鯨」。該錯誤出現在特定shader（著色器）在特定條件下無法正常運作的情況中，問題藏於6萬行重構後的程式碼中，導因於架構設計變動下的邏輯偶然性消失。

即便歷年曾嘗試過多款先進模型，包括GPT-4.1、Gemini 2.5、Claude 3.7，全都無功而返。直到最近他將新舊程式碼一併輸入給Claude Opus 4，並花了約30次對話提示及一次重啟，AI模型終於找出根本原因——是過去架構偶然滿足條件，如今設計變更卻未對應修正，導致此罕見bug浮現。

「它不只是發現了一段錯誤的邏輯，而是辨識出新架構設計本身未涵蓋老問題的可能性。」該工程師在貼文中寫道，並直言自己「被AI謙卑了」。此事不僅引發程式社群熱烈討論，也讓外界重新審視生成式AI在軟體開發中的潛能，不只是幫助寫程式，更可能成為解開工程疑雲的關鍵推手。

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