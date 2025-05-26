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越籍男無照騎上國1五楊高架！紅斑馬攔停　他辯導航設定錯誤

▲越南籍男子無照狂騎國1五楊高架。（圖／國道公路警察局提供）

▲越南籍男子無照狂騎國1五楊高架。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

19歲越南籍黎姓男子因導航設定錯誤，無照騎普通重型機車由國道一號楊梅區校前路交流道進入國道，行駛於五楊高架道一路往北，警方獲報立即派遣巡邏車攔查，於五楊高架道北向58公里處發現該部機車，即上前攔停至路肩，並依違規開罰。

▲▼警方獲報予以攔停並開單告發，機車則由拖吊車移置下交流道。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼警方獲報予以攔停並開單告發，機車則由拖吊車移置下交流道。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼警方獲報予以攔停並開單告發，機車則由拖吊車移置下交流道。（圖／國道公路警察局提供）

國道警方於25日9時29分接獲通報，一輛普通重型機車由楊梅區校前路交流道進入國道，行駛於五楊高架道一路往北，立即派遣巡邏車實施攔查，巡邏車於五楊高架道北向58公里處發現該部機車，即上前攔停至路肩，該機車騎士為一名越南籍19歲黎姓男子，表示因導航設定錯誤，導致誤上國道。

由於機車行駛高速公路之行為已違反道路交通管理處罰條例，將處新臺幣3000元以上，6000元以下罰鍰，機車則由拖吊車移置下交流道，另黎男無照駕駛再處新臺幣6,000元以上，24,000元以下罰鍰，警方均依法製單舉發。

國道警方呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助。

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