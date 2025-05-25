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最不喜歡做哪件家事？　一票網友都點名它：真的腰痠背痛

▲▼科技海綿,神奇海綿,洗碗。（圖／記者李佳蓉攝）

▲很多人不喜歡洗碗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

說到做家事，哪一件是讓人覺得最厭惡的呢？近日有網友發文表示，以他來說，洗碗就是讓他覺得最痛苦的家事，不知道大家最討厭的家事是什麼呢？貼文曝光後，引起討論，而除了洗碗之外，許多人也很討厭和衣服有關的家事。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「最不喜歡做的家事」為標題發文，提到對他來說，洗碗真的是會讓他感到痛苦的家事，每次吃完飯後，看到水槽就不想碰，但擺久了也不是辦法。因此他就想知道，大家最討厭的家事是什麼？有人喜歡洗碗嗎？

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貼文一出，不少網友也直呼，「洗碗，還好洗碗機已經發明出來了」、「不喜歡洗碗」、「洗碗，一直不懂為何洗碗槽要做那麼低，一家四口，每次晚餐都要洗七八個碗+盤，還有湯鍋、炒鍋，洗完都腰痠背痛的」、「洗碗+1，洗完碗真的腰痠背痛」。但也有網友說，「我蠻喜歡洗碗的欸，因為我覺得家裡其他人都洗不乾淨」、「我喜歡洗碗，因為我覺得把髒髒的碗洗乾淨很有成就感」。

除了洗碗，還有許多網友不喜歡曬衣服、摺衣服、燙衣服，「喜歡洗碗，不喜歡曬衣服」、「洗碗還好，比較不喜歡曬衣服」、「晾衣服」、「摺衣服、燙衣服」、「摺衣服真的蠻恐怖的，耗時鬼」。另外也有網友回應，「洗窗簾」、「沒有人說掃廁所喔？ 我以為這是最不喜歡的」、「叫我做的都不喜歡」、「洗浴室、廁所，真的累」。話題引發討論。

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