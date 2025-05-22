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南投縣府查水表？　靈山禪寺落葉被縱火竟反被連續開罰

南投縣長許淑華計畫興建垃圾焚化爐，稱會比照歐洲做法，嚴格進行環評。（翻攝南投縣府官網）

▲南投縣長許淑華計畫興建垃圾焚化爐，稱會比照歐洲做法，嚴格進行環評。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前，南投縣長許淑華表示，因南投沒有垃圾焚化廠，所以她自上任以來積極規劃，還特別責成祕書長洪瑞智組團，率領包括5位議員及專業人士在內的成員，前往丹麥及法國考察，並比較國內各項汙染物排放標準，發現歐洲的規定比台灣更嚴格，但不僅焚化廠的日處理量可高達1,680及1,464公噸，還變身成為夏天可滑草、冬天可滑雪，甚至設有攀岩場、咖啡廳的多元遊憩場所，值得台灣仿效，目前縣府已挑中一處土地，計畫做為焚化爐興建地並進行環境影響評估中。

但本刊接獲爆料，指南投縣政府選定地點就位於名間鄉新民村，焚化爐的設置計畫引起當地居民與環保團體強烈反彈，因名間鄉為台灣手搖飲基底茶的重要產區，每年產量近4千公噸，約占全台茶產量3成。當地居民憂心，垃圾焚化爐會帶來汙染，影響當地農產業發展，從去年起，紛紛加入自救會，展開宣講等抗議行動。

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因南投縣府擬在名間鄉興建焚化爐，遭大批民眾集結抗議反對。（讀者提供）

▲因南投縣府擬在名間鄉興建焚化爐，遭大批民眾集結抗議反對。

L先生指出，自救會向當地的佛教聖地「靈山禪寺」商借場地，多次邀請環保團體至該地舉辦說明會，沒想到在今年初，寺方卻收到縣府公文，要求禪寺所發行的佛學研究雜誌《正觀》，必須辦理商業登記，禪寺也必須一併接受都計、消防、衛生等檢查，要求務必合法合規，否則將面臨處罰。

L先生說，這本《正觀》明明屬於非營利學術雜誌，且寺方長年致力於佛學研究，備受國家肯定。但縣府卻以寺方須符合額外規範為由，試圖開罰，經大家協力向立委羅美玲辦公室陳情才解套。L先生氣憤表示：「靈山禪寺長期無償提供場地舉辦慈善、救濟、拜佛等公益活動，如今卻因我們借用場地反對焚化爐，而遭到如此對待，縣政府此舉，根本是對出家人查水表！」

民眾指控，靈山禪寺因借場地給自救會舉辦焚化爐說明會，竟遭南投縣府連續開罰。（翻攝靈山禪寺臉書）

▲民眾指控，靈山禪寺因借場地給自救會舉辦焚化爐說明會，竟遭南投縣府連續開罰。

然而，相關事件卻未因此平息！沒多久，縣府環保局又在今年3月，對禪寺寄發違反《空汙法》罰單，指控寺廟周邊土地於去年10月發生縱火事件，原本作為堆肥的落葉被焚燒，被民眾檢舉空氣污染，必須繳納近萬元罰款。

L先生指出，土地雖為寺方所有，但堆肥並非寺方焚燒，縣府非但未追究縱火者，反將責任歸咎於寺方，指控其管理失當，不僅開罰，還要求住持需參加「環境講習」，寺方只能透過訴願，向環境部進行申訴自救。L先生痛批：「縣府的做法難道是對出家人進行政治勞改嗎？」

靈山禪寺遭縣府以違反《空汙法》開罰，還被要求進行環境講習。（讀者提供）

▲靈山禪寺遭縣府以違反《空汙法》開罰，還被要求進行環境講習。

對此，司法改革關懷互助協會理事長李震華律師表示，焚化爐計畫涉及先期選址比較規劃、可行性評估等程序，政府機關應保持行政中立，不應因寺廟提供場地或當地居民表達意見，就對宗教團體與當地居民進行查水表式的調查和處罰。若此情形不斷擴大，恐與威權時代無異，令人十分憂心。


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