任林教育基金會以生命故事響應「國際家庭日」！9對夫妻熱情發聲

▲與談人、主辦單位代表及現場參與者合影留念，共同見證「愛您愛我．美滿家庭沙龍」的溫馨時刻。（圖／任林教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

當我們說「家庭」，談的早已不只是三餐與屋簷下的相守，而是一場終身學習的冒險—從愛自己出發，走進與他人共同生活的練習場。為響應每年5月15日的國際家庭日，任林教育基金會於5月15日線上、5月16日花蓮實體雙場舉辦【2025愛您愛我．美滿家庭沙龍】，邀請來自各地的九對夫妻與家庭成員，用生命故事向社會發聲：在這個碎片化的時代，愛需要被學習，更值得被堅持。

國際家庭日的意義，在每一個願意學習的你我之間

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聯合國將5月15日定為國際家庭日，期望世界看見家庭在社會結構中的核心角色。今年，任林教育基金會延續多年來在家庭教育、自我覺察與情感素養上的深耕，首度以沙龍形式，讓平凡夫妻的故事走上舞台。這場沙龍不只是活動，更像是一面面鏡子，讓每一位觀眾在真實的故事中，看見自己也曾走過的彎路與困惑，重新找到愛的初心與堅持。

無論你是初入婚姻的新手，還是在柴米油鹽中迷失方向的伴侶，這場沙龍都邀請你回到關係的源頭，練習「好好愛」。

515 線上場 | 關係中的修煉，從「我」開始

5月15日晚間的線上沙龍，由三段生命故事揭開序幕，從新婚的甜蜜迷惘，到情感跌宕後的復原，每一位講者都把脆弱變成禮物，也勾勒出一條條愛的復原地圖。

一對即將迎來第一個寶寶的年輕夫妻直言：「婚姻不是浪漫的延續，而是學習如何一起面對生活的修煉場。」參與任林讀書會後，他們從衝突與差異中學會傾聽與對話——這不是一次的改變，而是無數次選擇留下的累積。

台中學習中心前主任的生命轉折則更令人動容，婚禮當天的車禍改變了一切，她在恢復過程中重啟自我，也終於在生命低谷裡遇見真正的伴侶。「真正的勇敢，是在傷痛中依然選擇相信愛。」

另一對婚齡十年以上的夫妻則分享婚前「自我認識」的重要性，太太也特別分享了林美智老師曾在書中引用伽利略說 「人無法被教，你只能幫助他發現自己」，自己有深刻體會，確實如此。

這場對話雖在網路上展開，卻穿越螢幕直擊人心。

▲在分享之後緊緊相擁——這個擁抱，不只是安慰與親密，更是彼此承諾的延續：在情緒裡學習，在關係中同行，願意一起變得更好的兩個人。

516 花蓮實體場｜讓幸福落地，讓愛具體可見

5月16日的花蓮實體場，在山海之間溫暖展開。七場主題分享匯聚各地來賓，並設置幸福樹—每位入場來賓收到一張「幸福小卡」，邀請大家寫下當天最深的觸動，貼在現場的「幸福樹」上，成為一則則獻給講者的回應與祝福；另外還有Me Time 小角落、拍照打卡區等體驗設計，讓參與者在每一個角落都能感受到「愛是可以被看見、被寫下、被傳遞」的力量。

特別令人動容的是，多對任林共學的學員夫妻，專程從雲林、高雄等地翻山越嶺前來參與這場沙龍。一對來自高雄的夫妻分享，他們參與任林線上讀書會，從冷戰、疏離、幾度想放手，到一步步重建信任與親密感。他們的關鍵轉折來自一個行動：「不指責對方，先改變自己。」

一位結婚40年的妻子動容分享：「我們從讀書會學到的，不是讓對方改變，而是先看見自己，然後學著從愛自己開始，再學會真正愛對方。」這種從內在出發的轉變，讓婚姻不再是彼此妥協，而是一場有意識的同行。

▲任林教育基金會董事長王進財以「婚姻是愛情的墳墓嗎？」為題發表演說，強調婚姻需要灌溉、需要選擇，幸福從不是自動生成。

信念的種子，陪伴的力量：任林的長期深耕

任林教育基金會自創立以來，始終將家庭教育視為改變社會的核心工程。無論是推動愛的運動、辦理社區讀書會、開設情感素養工作坊，或是透過SROI（社會投資報酬率）工具展現陪伴效益——投入的每一元，都可能產出近六倍的社會價值。執行長林嘉慧指出，這項科學化工具不只獲得國際認可，更讓「愛」的影響能被看見—無論在人際關係、自我覺察，或是家庭互動層面，任林始終相信陪伴的力量，值得被驗證，也值得被放大。任林走的是長期陪伴、深度、讓家庭有感的實踐者。

董事長王進財也在分享中直言：「婚姻不是墳墓，是一塊需要翻土灌溉的田地。幸福從來不是自動生成，而是需要選擇、需要經營的果實。」

家庭日，不只是慶祝，更是提醒

【2025愛您愛我．美滿家庭沙龍】的結束，不是終點，而是一個開始。任林教育基金會相信，每一場活動都是社會對話的觸媒，一次對「愛」的重新定義。

在這個講求效率、速成與即時回饋的年代，任林用24年的時間，走出另一種節奏——慢慢來，好好愛。從陪伴一個家庭、一對伴侶、一位願意自我覺察的個體開始，讓愛重新回到餐桌、臥室與日常裡，不再只是衝動的情緒，而是被實踐的選擇。每一個願意開始學習愛自己的人，都是下一個幸福家庭的種子。