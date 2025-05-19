3千年前「請假單」曝光！王子生病也是要請示

▲龜甲卜辭裡的「請假單」，是向神明請示能否不上學。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國河南安陽殷墟博物館近期展出一件可以說是「撼動人心」的出土文物！一塊距今三千多年的龜甲卜辭，上面刻有學生因病請假的內容，被譽為中國目前已知最早的「請假單」。卜辭中清楚記錄「子其疫，弜往學」，意指「我身體不適，是否能去上學？」令人訝異的是，這份請假是來自一位王子，還需透過祭祀占卜向神明請示。

綜合陸媒報導，這塊「請假單」是1991年考古人員對殷墟花園莊東地發掘出來的，當時共出土1583片卜骨與獸骨，其中689片刻有2250條左右的卜辭，多數內容圍繞一位名為「子」的王子。

經學界多年研究，「子」被認定為商王武丁與王后「婦好」的兒子，也就是史籍中提及的「孝己」，又稱「小王」。這批卜辭不同於傳統王室對國政、祭祀的卜問，而是詳細記錄這位王子的日常生活，包括學業、出征、田獵與駕車訓練等，堪稱一部古代版的「王子日記」。

殷墟博物館新館利用現代激光投影技術放大展示這些甲骨片，並以劇場式策展方式呈現王子的成長歷程。展覽中的設計巧妙融合歷史與情感，如以「流水落花」象徵他英年早逝的生命軌跡，以「東方既白」烘托其身份尊貴與未竟理想。

不少遊客也是看了博物館的介紹才知道「三千年前的王子也請假！他還有駕車課，要考古代的駕照！」這種生活化的視角，不僅拉近了現代人與古文明的距離，也讓原本抽象的甲骨文獲得嶄新詮釋。

主導此次展覽策劃的學者於成龍表示，「子」是一位仁愛孝順、文武兼備的青年。他會為父親武丁安排出行、焦慮父王噩夢，也勇於奉命出征，並曾主持大型祭祀，使用多達105頭牛。除了展覽策展，於成龍也著手推動後續項目，包括講述武丁與婦好之間的情感故事。於成龍也提到，卜辭中記載武丁在婦好生病時一再占卜，祈求她平安，甚至記錄了婦好生活起居與出行情況，這些被他形容為「中國最早的情書」。

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