川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後就不再火辣

▲流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國前總統川普近日在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，公開抨擊搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）以及流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）。川普剛結束中東外交行程，隨即利用空檔在社群上針對這兩名藝人發表激烈言論，引發熱議。

布魯斯史普林斯汀本週在英國曼徹斯特（Manchester）舉行演唱會時，向歌迷表達對美國現狀的不滿。他直言，「我的祖國正被一個腐敗、無能與叛國的政府統治」，並表示他熱愛的美國，過去250年是自由與希望的象徵，如今卻陷入危機。

川普對此言論毫不客氣地回擊，批評這位被稱為「老闆」（The Boss）的搖滾傳奇歌手「嚴重過譽」，並指他既不喜歡布魯斯史普林斯汀的音樂，也不認同他的激進左派政治。他在貼文中更直接形容布魯斯史普林斯汀是「令人討厭的混蛋」，並質疑他的才華。

布魯斯史普林斯汀向來支持民主黨，去年曾為拜登（Joe Biden）助選，但拜登最終宣布不再競選連任。這名歌手以經典名曲《生於美國》（Born in the U.S.A.）聞名，並多次在公開場合表達政治立場。

此外，川普在另一篇貼文中也提到泰勒絲，批評她支持民主黨2024年總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。他寫道：「自從我說『我討厭泰勒絲』之後，有沒有人發現她已經不再『火辣』了？」這番言論再度引起網友熱烈討論。

川普的直言不諱風格向來備受爭議，他的最新發文再次展現其對政治與文化界的強烈立場，引發各界不同反應。