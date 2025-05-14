殺死技術長還寫死亡筆記本！雲云科技董座恐再砍人被延押2月

▲雲云科技董座曾志新延押2月。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、郭玗潔／桃園報導

雲云科技董座曾志新於今年3月7日砍殺梁姓技術長，隨後在會議室內吞刀自戕，經過10天的住院治療，出院並被警方帶回偵訊。檢方複訊後向法院聲押禁見，法官認為曾男對公司其他股東、員工也心生怨懟，短期內可能將再對其他人下手，裁准羈押禁見，近日押期將屆滿2個月，檢方再度聲請延押，台北地院裁定曾男延押2月、解除禁見。

據了解，雲云科技公司規劃要申請IPO，公開發行股票，但公司獲利狀況始終不如預期，曾男因而對公司其他股東、員工也心生怨懟，和梁姓技術長更是不睦已久，兩人極少傳訊息來往，案發前一個月，曾懷疑梁找來前員工，竊取公司商業機密的核心技術，造成公司極大損失，更認為梁聯合其他員工在網路上PO文言語霸凌，頻頻攻擊他，讓他身心俱疲。

直到梁離職前一天，在公司群組發表了一篇千字長文，內容提及自己被曾各種不信任、猜疑，甚至是羞辱霸凌，讓曾得知後澈底爆發。案發當天，曾透過人資長邀約技術長梁男談判離職，曾要求梁徹文，梁也同意，雙方談到最後互道離別祝福，沒想到曾突然亮出長達30公分的西式料理刀，從梁男背後連砍10多刀，梁當場斃命，曾則吞刀自殘，重傷送醫獲救。

據了解，檢方在曾送醫後，在他身上找到兩張交代行兇、尋短動機的遺書，內容列出2到3個公司重要幹部、工程師姓名，並表示「我下地獄也不會放過你們！」曾出院後，經檢方複訊並向法院聲押禁見，法官認為曾犯罪嫌疑重大，有串證、滅證可能，且短期內恐有再對公司其他股東或員工涉犯殺人之虞，於3月18日裁定羈押禁見。

近日押期將屆滿2個月，檢方擔心曾若交保恐再犯，再度聲請延押，台北地院裁定曾延押2月，不過解除禁見。

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